Филиал СУЭНКО «Курганские электрические сети» завершил очередной этап капитального ремонта воздушной линии 110 киловольт «Просвет-Т – Кособродск-Т». Тем самым энергетики повысили надежность работы Курганского и Шадринского энергоузлов, а также тяговых подстанций, питающих объекты РЖД.



Новое оборудование более прочное и устойчивое к природным воздействиям, в частности, к высоким ветровым нагрузкам. Поверхность металлоконструкций прошла обработку горячим оцинкованием – это повысило стойкость энергооборудования к коррозии, увеличило срок его эксплуатации и эстетический вид.



Важный момент: теперь ВЛ более безопасна для электромонтеров при проведении на ней работ.

Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ «Просвет-Т – Кособродск-Т» является одним из наиболее важных мероприятий ремонтной программы 2020 года в Курганской области. Линия связывает между собой Курганский и Шадринский энергоузлы, соответственно, влияет на бесперебойную работу электросетевого оборудования двух филиалов СУЭНКО: Курганских и Шадринских электрических сетей. Среди социально значимых потребителей, запитанных от воздушной линии, - тяговые подстанции «Просвет-Т» и «Кособродск-Т», то есть от надежности работы ВЛ зависит бесперебойное энергоснабжение железнодорожной ветки Курган-Екатеринбург. Также от линии запитаны ПС «Иковка» и отходящие от нее потребители и населенные пункты Иковка, Чашинский, Просвет и Старый Просвет.