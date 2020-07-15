Почти половина средств, выделенных федеральным центром для реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии, - порядка 2,4 млрд рублей - будет направлена на поддержку инвесторов, сообщил ТАСС в среду министр экономики и торговли республики Дмитрий Троицкий.

"Всего на индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Калмыкия до 2024 года предусмотрено 5 млрд рублей, и из них 2,35 млрд рублей планируется направить на государственную поддержку инвестиционных проектов. Это более 40%. Мы считаем это приоритетом", - сказал он.

Основными направлениями программы являются ускорение экономических процессов за счет реализации крупных инвестпроектов, поддержки промышленности, создания привлекательных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Для их реализации будут предусмотрены такие меры поддержки, как предоставление субсидий и займов, снятие инфраструктурных ограничений за счет снижения тарифов на электроэнергию и повышения транспортной доступности, уточнил министр.

Калмыкия в этом году поднялась на 24 позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ, заняв 59-е место. Власти региона объяснили этот рост результатом совершенствования законов для ведения эффективной инвестиционной политики.

В прошлом году в России выбрали десять регионов с невысокими экономическими показателями, каждому из которых в правительстве РФ был назначен куратор. Кабмин утвердил выделение из федерального бюджета ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Карелии, Тувы, Марий Эл, Адыгеи, Калмыкии, Алтайского края, Псковской области и Чувашии на 2020-2024 годы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что общая сумма ассигнований на программы развития этих регионов в течение трех лет составит более 26 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ.