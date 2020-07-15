Власти Москвы ожидают, что объем вложений инвесторов в развитие территории около московского участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) составит до 250 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба департамента развития новых территорий столицы.

"Мы наблюдаем большую активность по подбору инвесторов, которые будут строить объекты. Уверен, что в момент пуска участка ЦКАД там активность увеличится, в том числе и от новых инвесторов. В целом на развитие прилегающих [к московскому участку] территорий ЦКАД может быть проинвестировано до 250 млрд рублей", - приводят в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

Он добавил, что среди 75% объектов будут технопарки, здания логистики и промышленности, а 25% - это жилье, в основном малоэтажные жилые комплексы и индивидуальные жилищные строения.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Федеральная трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от Московской кольцевой автодороги (МКАД) параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Она призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

По территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы пройдет участок ЦКАД протяженностью 22 км. Сейчас идет строительство развязки на пересечении ЦКАД и Калужского шоссе, уточнили в пресс-службе.