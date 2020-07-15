Сегодня в Черкесске состоялась встреча Главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова и генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.



Обсуждая важные для развития региональной энергетики вопросы, Виталий Иванов особо отметил, что в КЧР самая высокая среди регионов СКФО платежная дисциплина. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, потребители республики исполнили обязательства по платежам более чем на 100% с учётом погашения дебиторской задолженности.

«Высоких производственных результатов в отрасли региона не удалось бы достичь без личного содействия Главы и участия регионального правительства. Оперативное и продуктивное взаимодействие, которое на сегодняшний день отмечено между органами власти КЧР и «Россетями», позволяет решать амбициозные отраслевые задачи, направленные на повышение надёжности энергоснабжения жителей региона, социально значимых и бизнес-структур», - подчеркнул Виталий Иванов.

Как сообщил руководитель электросетевого комплекса СКФО, «Россети Северный Кавказ» планируют до 2022 года инвестировать 586 млн рублей в установку интеллектуальных приборов учёта (ИПУ) для потребителей КЧР. Данные средства компания направит из нетарифных источников. Эта интеллектуальная система среди множества интерактивных удобных функций позволит потребителям дистанционно передавать сведения счетчиков, контролировать потребление энергоресурса и начисления. Кроме того, «Россети Северный Кавказ» проводят масштабную реконструкцию сетевой инфраструктуры республики, в том числе основных питающих центров. Совокупные инвестиции на указанные мероприятия из нетарифных источников составят порядка 1,2 млрд рублей до 2022 года.



Как отметил Рашид Темрезов, высокий профессионализм и ответственное отношение энергетиков к своей работе в республике ещё раз смогли оценить в период пандемии. Специалисты компании в непростых условиях сохраняют надёжное энергоснабжение КЧР. Глава региона также заверил энергетиков в дальнейшей всесторонней поддержке в реализации высоких отраслевых задач, поскольку они направлены на благо жителей республики.



В ходе встречи Рашид Темрезов наградил Виталия Иванова почётной государственной наградой. Указом Главы КЧР гендиректору «Россети Северный Кавказ» Виталию Иванову за вклад в укрепление надежного электроснабжения республики присвоено звание «Заслуженный энергетик Карачаево-Черкесской Республики».