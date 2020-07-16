Независимый системный оператор штатов Новой Англии* ISO New England (ISO-NE) совместно с органами власти и заинтересованными участниками рынка в рамках исследования по подготовке энергосистемы к «энергетическому переходу» оценил потребность в ВИЭ-генерации и накопителях энергии на период до 2040 г.

«Энергетический переход» (energy transition), который подразумевает наличие значительной доли или даже доминирование децентрализованной и ВИЭ-генерации, в Новой Англии обеспечит, как ожидается, к 2050 г. сокращение выбросов СО 2 минимум на 80% по сравнению с уровнем 1990 г. Текущий энергобаланс в регионе сильно зависит от ископаемого топлива. Так, в 2019 г. в структуре потребляемых энергоресурсов 48% приходилось на природный газ, 20% – на мазут, 3% – на уголь.

По прогнозу, потребление электроэнергии в течение следующих 30 лет будет расти, даже в условиях повышения энергоэффективности, в связи с увеличением количества электромобилей и систем теплоснабжения на основе тепловых насосов. К 2040 г. только для электромобилей спрос на электроэнергию достигнет 18 ТВт*ч в год. В зависимости от одного из изучаемых сценариев развития энергосистемы для достижения целевых показателей к 2050 г. в условиях ограничения выработки ТЭС на природном газе ISO-NE может потребоваться ввести в эксплуатацию от 58 до 71 ГВт мощности новой ВИЭ-генерации и от 3 до 10 ГВт – накопителей энергии.

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* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.