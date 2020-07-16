Документацию для проведения торгов по застройке территории административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» планируется подготовить к сентябрю. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«К сентябрю планируется завершить формирование земельных участков и необходимой документации для строительства на территории административно-делового центра в Коммунарке. Думаю, до конца года уже могут быть определены первые инвесторы этого мегапроекта, – уточнил Жидкин. – Этот проект вызывает большую заинтересованность у девелоперов».

«Мы вели переговоры с китайскими инвесторами, но сейчас по понятной причине взяли паузу. Однако и российские компании очень хотят участвовать в строительстве административно-делового центра», – подчеркнул Владимир Жидкин.

Владимир Жидкин отметил, что Административно-деловой центр строится в 7 км от МКАД между Калужским шоссе и поселком Коммунарка, к югу от поселка Газопровод и восточнее дер. Сосенки. Он станет одной из точек роста Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), которая даст импульс развитию новых территорий.

АДЦ разместится в Коммунарке на участке площадью 550 га, в состав центра войдут офисы, образовательный кампус и префектура ТиНАО.

