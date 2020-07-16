Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в плановый текущий ремонт

15 июля 2020 года на энергоблоке №4 Курской АЭС начался текущий планово-предупредительный ремонт, который предусмотрен годовым графиком, утверждённым Концерном «Росэнергоатом». Отключения оборудования энергоблока произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

Как сообщил заместитель главного инженера Курской АЭС по ремонту Андрей Мезенцев, плановый срок ремонта составит 41 сутки. В регламентном объёме производственных заданий: капитальный ремонт турбины №7, текущий ремонт турбины № 8 (со вскрытием всех цилиндров низкого давления и контролем лопаток 4-х ступеней), а также внутриреакторный контроль 140 технологических каналов и 20-ти регулирующих каналов системы управления и защиты.

Кроме того, предусмотрены эксплуатационный неразрушающий контроль оборудования и трубопроводов в соответствии с рабочей программой и другие работы. Они будут выполняться ремонтным и инженерно-техническим персоналом Курской АЭС и АО «Атомэнергоремонт», а также персоналом ООО «Пролог», АО «НИКИМТ-Атомстрой».

При этом в рамках ПСР-проекта по оптимизации сроков будут задействованы инструменты эффективного производства.

С момента пуска в 1985 году энергоблок № 4 Курской АЭС выработал более 232 млрд кВтч электроэнергии. В 2019 году выработка энергоблока превысила 7 млрд кВтч. Этого объема достаточно для того, чтобы полностью обеспечить годовую потребность населения, предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Курской области в электрической энергии.

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 3. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 2 в плановом текущем ремонте.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.