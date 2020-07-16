Компания Leoni и её участие в проекте DC-INDUSTRY

Компания Leoni работает над реализацией проекта DC-INDUSTRY вместе с другими компаниями от промышленности и четырьмя научно-исследовательскими институтами. Цель проекта – эффективное использование постоянного тока в производстве. Проект финансируется Федеральным министерством экономики и энергетики Германии (BMWi), и он будет осуществляться в течение трёх лет.

Компания Leoni AG со своими бизнес-подразделениями Automation & Drives (автоматизация и приводы) и Tailor-Made Products (изделия, выполненные на заказ) – одна из 39 компаний, принимающих участие в исследовательском проекте DC-INDUSTRY 2. Эти два подразделения совместно разработали новое семейство кабелей, в которое входят как кабели для передачи электроэнергии, так и гибридные кабели, с помощью которых можно подавать электропитание и передавать данные по сети Ethernet со скоростью до 10 Гб/с. Перед поставщиками кабелей и кабельных систем стоит проблема долгосрочного использования кабелей, эксплуатируемых при напряжении постоянного тока от 400 до 850 В.

Предварительные испытания показали, что изоляционные материалы иногда по-разному реагируют на нагрузку при напряжении переменного или постоянного тока. Участвуя в реализации проекта DC-INDUSTRY 2, компания Leoni работает совместно с ещё одним производителем кабельных изделий и университетскими учёными над серией испытаний, во время которых различные материалы будут тестироваться на стойкость к непрерывной нагрузке постоянным током.

DC INDUSTRY – это тенденция, которая нарастает быстрыми темпами в последние годы. Стимулируемая постоянным спросом на более эффективное и, следовательно, более дешёвое производство, европейская промышленность ищет способ замены традиционной электроэнергетической системы переменного тока на энергосистему постоянного тока, которая намного эффективнее в определённых областях.

Перед производителями различных производственных модулей стоит серьёзная техническая проблема. В то время как технология использования переменного тока развивалась и оптимизировалась на протяжении десятилетий, основные компоненты энергосистемы постоянного тока в промышленной среде всё ещё находятся на ранних стадиях развития в некоторых случаях.

Задачей проекта DC-INDUSTRIE, финансируемого Федеральным министерством экономики и энергетики Германии, и последующего проекта DC-INDUSTRIE 2 является объединение производителей и потребителей в целях разработки стандарта на высокоэффективные кабельные системы. В зависимости от области применения возможно значительное повышение эффективности энергосистем – до 30%. Технология постоянного тока особенно эффективна, например, в случае многоярусного склада. Там большая часть электроэнергии используется для перемещения товаров на их место хранения. Сегодня ситуация такова, что энергия торможения, генерируемая во время транспортировки, преобразуется в тепло механическими или электрическими тормозами. Для сравнения: в энергосистеме постоянного тока будет возможно направлять генерируемую энергию торможения обратно в энергосистему постоянного тока при помощи двунаправленных инверторов, таким образом, её можно будет продолжать использовать в промышленности.

Ещё одно преимущество для промышленности заключается в возможности прямой передачи возобновляемых видов энергии и простого подсоединения систем аккумулирования энергии. Это делает технологию постоянного тока более привлекательной для компаний, которые сами могут осуществлять поставку некоторой части энергии из возобновляемых источников.

Интерес к проекту DC-INDUSTRY 2 недавно существенно повысился благодаря дискуссии по поводу «зелёного производства» и всё увеличивающейся доле возобновляемых видов энергии. Компания Leoni вносит существенный вклад в поворот в области энергетики и одновременное развитие промышленных кабельных систем.