Нижний слой асфальтобетона уложен уже на площади 22 тыс. кв. метров. Подрядчик рассказал о степени готовности объекта, долгожданном соглашении с МРСК и решении проблем с жильцами близлежащих домов. О ходе работ на масштабной стройке дороги-дублера на Левобережье сегодня, 16 июля, рассказал замдиректора по строительству ООО «Стройтраст» (генподрядчик) Игорь Шестаков.

На данный момент на ул. 3-я Островскя уложен нижний слой асфальтобетона на площади 22 тыс. кв. метров. На этом участке устанавливается фундамент для опор освещения. К концу месяца планируют установить 100 столбов и пробно их подключить. На объекте уложен щебень на площади 49 тыс. кв. метров, на участке установлено более 3,4 км бордюра. Поставлено 4 тыс. поребриков, 2 тыс. бордюров, 1120 лотков. По словам представителя подрядчика, земля на объекте готова на 95%, ливневая канализация — на 97%, сети водоотведения, водоснабжения, канализации — около 90%. Готовность объекта, по его мнению, превышает 50%.

«Сейчас ведутся основные работы по укладке асфальта, делаем планировку, работаем с перекрестком на бульваре Архитекторов. Стараемся его быстрее открыть, потому что ощущаем критику и неудобство от сокращения маршрутов движения», — пояснил Игорь Шестаков.

Решился проблемный вопрос, связанный с выносом кабельных сетей ПАО «МРСК Сибири», которые находятся на четвертом участке будущей дороги: между домами ЖК «Прибрежный» и «Кузьминки» и ближе к речке Замарайке, протяженностью около 1,3 км. Проблема эта, напомним, возникла в ходе работ - в смете выноса кабеля не было. В конце мая строящуюся дорогу посетили губернатор, мэр, руководители ресурсной компании и подрядной организации, которые в том числе обсуждали решение этого вопроса.

Как отметил замдиректора «Стройтраста», соглашение между двумя компаниями было получено только в минувший понедельник, то есть спустя больше месяца, и на сроки сдачи объекта это, конечно, повлияло. Это признавал и глава региона. Из-за затянувшегося процесса согласования финансово были наказаны главы соответствующих ведомств. С МРСК подрядчик подписал соглашение о подключении временной схемы, чтобы продолжать основные работы. Стройкомпания закупит кабель и другие материалы, проведет работы на ул. Перелета, затем ресурсная организация запустит электроснабжение по временной схеме.

Также в ходе строительства на объекте возникали проблемы с местными жителями. На днях они вызвали полицию из-за того, что техника работала ночью.

«Весь объем работ за время, которое отведено, невозможно сделать, если работать только с 8 утра до 5 вечера. Поэтому мы работаем, когда можно, круглосуточно или продленный день. Техника вся импортная, и, чтобы работать ночью, мы провели противошумные меры. Позавчера вышли люди из ближайших домов в 12 часов ночи и сказали, что слишком шумно и что они не дадут работать. Проблема была в том, что бульдозер ехал по щебню. Мы тогда всех работников отправили по домам», — объяснил Игорь Шестаков.

При этом он отметил, что большинство жителей поддерживают их и терпеливо ждут новую дорогу. Другие жалобы связаны с проездом к 3-й Енисейской. Новая дорога уходит в тупик, и разность высот между дорогой и новым объектом значительная, проектом съезд не предусмотрен. Жителям придется заезжать с других сторон. Судя по всему, у новой дороги должно быть продолжение, но когда будет следующий проект, пока неизвестно.

Зимой местные жители попросили помочь, и за свой счет подрядчик отсыпал щебень, уложил трубу для водоотвода и сделал траншею. Потом начали просить и другие улицы сделать. Представитель подрядчика заявил, что компания не благотворительное общество и работы будут вестись только в границах проекта. Стоимость объекта, напомним, превышает 1,1 млрд рублей. Дорога-дублер строится по нацпроекту «Жилье и городская среда». По контракту она должна быть сдана до конца этого года.

Фото: Сергей Мельников