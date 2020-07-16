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На улицах Ярославля установят 27 тысяч светодиодных светильников

На улицах Ярославля установят 27 тысяч светодиодных светильников

16 июля 2020, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Электротехника Строительство 

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На улицах, в парках и на площадях Ярославля к концу года заменят все лампы в уличных фонарях на энергоэффективные светодиодные светильники, сообщает RosTender.info.
Мэрия Ярославля объявила тендер на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации системы наружного освещения города. С победителем планируют заключить энергосервисный контракт, его предельная цена установлена на уровне 1 млрд 854 млн рублей. Средства поступят из бюджета города. Заявки на участие в тендере принимают до 7 августа, 17 августа подведут его итоги.

Согласно материалам тендера, на замену светильников подрядчику отведут 7 месяцев. Также за это время он должен будет запустить аппаратные и программные средства управления установками наружного освещения. Кронштейны и лампы в фонарях заменят на более чем 700 улицах, на 12 площадях и в 40 парках и скверах города. Всего будет установлено 27,5 тысяч светильников.
За 7 лет администрация города планирует добиться 50%-ной экономии электрической энергии. Сейчас город потребляет 31,989 тыс. кВт/ч энергии за год (данные 2019 года), указано в материалах тендера.

 

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