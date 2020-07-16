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Первые дома микрорайона "Обдорский" в Салехарде построят за 2,3 млрд рублей

Первые дома микрорайона Обдорский в Салехарде построят за 2,3 млрд рублей

16 июля 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства ЯНАО» — подведомственное учреждение регионального департамента строительства и жилищной политики — объявила конкурс на проектирование и строительство первой очереди микрорайона «Обдорский» в так называемом правительственном квартале Салехарда.

Согласно техническому заданию, на первом этапе планируется построить жилые дома общей площадью 31,5 тысяч м2. Количество квартир и этажность зданий будут уточнены в процессе проектирования. Сроки строительства объекта установлены до ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что построенные в микрорайоне квартиры будут переданы администрации Салехарда под расселение аварийных домов в рамках действующей на территории округа программы. Начальная максимальная цена контракта на проектирование и строительство жилых домов составляет без малого 2,3 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться из бюджета округа.

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