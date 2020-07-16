Департаментом развития электроэнергетики Минэнерго России разработан проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении Комплексного плана по повышению объемов утилизации продуктов сжигания твердого топлива (золошлаковые смеси, золы-уноса, шлаки, образуемые в результате сжигания твердого топлива, состоящего из горючего полезного ископаемого) на угольных тепловых электростанциях и котельных. Комплексный план содержит подходы по вовлечению золошлаковых отходов и материалов, создаваемых на основе их переработки (далее – ЗШО) в хозяйственный оборот и включает в себя мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, внедрению технологических и инновационных управленческих решений, а также мероприятия по выработке стимулирующих механизмов увеличения объема использования и переработки ЗШО.

Министерством проводятся общественные обсуждения проекта Комплексного плана. Предложения и комментарии принимаются до 10 августа 2020 года по электронной почте: StelmakhES@minenergo.gov.ru.

Разработанные мероприятия позволят реализовать проекты по крупнотоннажной засыпке ЗШО неудобий, угольных разрезов и карьеров, исключить необходимость расширения и реконструкции золоотвалов, минимизировать издержки на обслуживание и развитие систем гидрозолоудаления, сократить сроки окупаемости инвестиций на строительство систем сбора и транспортирования вторичной продукции из золошлаковых отходов, что позволит снизить себестоимость строительства объектов гражданского и дорожного назначения.

Так, использование вторичной продукции из золошлаковых отходов позволит сэкономить до 30% цемента и более половины природных заполнителей, снизить теплопроводность бетонов, облегчить массу зданий и сооружений.

Крупнотоннажная засыпка ЗШО неудобий, угольных разрезов и карьеров позволит не только устранить накопившийся экологический ущерб в виде накопленных объемов ЗШО, но и решить ряд экологических задач в смежных секторах экономики. Например, в Кузбассе площадь земель, нарушенных в связи с добычей полезных ископаемых, в 10 раз превышает среднероссийский показатель, достигая в среднем значения 0,7%, а в некоторых районах области – до 25%, засыпка таких земель ЗШО позволит их рекультивировать, вернув в хозяйственный оборот.

Кроме того, по предварительным оценкам системное вовлечение ЗШО в технологический процесс производства цемента в России создаст потенциал снижения ежегодного объема выбросов СО2 в строительной отрасли на 6,17 млн. тонн или 0,3% от годового объема выброса парниковых газов.

Ожидается, что успешная реализация Комплексного плана приведет к положительным экономическим и экологическим эффектам для энергетической, строительной, автодорожной и металлургической отраслей. В первую очередь будет повышена экономическая эффективность и снижено негативное воздействие на окружающую среду тепловых электростанций, функционирующих на твердом топливе.

Прямые эффекты от реализации Комплексного плана по предварительным подсчетам к 2035 году составят:

экономия средств в тарифах – 60,05 млрд. рублей (исключение необходимости в дополнительных расходах на расширение золоотвалов (с 2020 года по 2035 год) и сопутствующих затрат);

выручка энергокомпаний от реализации ЗШО – до 5 млрд. рублей ежегодно;

экономический эффект для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации может составить до 9,32 млрд. рублей на региональном уровне и до 12 млрд. рублей на федеральном уровне (в ценах 2019 года).

По словам заместителя Министра Юрия Маневича, опыт передовых стран с высокой долей угольной генерации в топливно-энергетическом балансе показывает, что при комплексном государственном подходе можно добиться уровня утилизации золошлаковых отходов в более чем 70% от годового образования.

«Правительством Российской Федерации в рамках утвержденной Энергетической стратегии нам поставлена масштабная задача по достижению к 2035 году уровня в 50% от годового объема утилизации. Считаю эту задачу выполнимой и надеюсь на отраслевую и экспертную поддержку в этом вопросе от всех заинтересованных сторон. В противном случае мы рискуем отстать от других стран», - добавил замглавы энергетического ведомства.

Проект плана

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