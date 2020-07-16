Компания ООО «Истагро Дон» приступила к строительству завода по производству пребиотиков в липецкой ОЭЗ «Данков» стоимостью 2,7 млрд рублей, сообщили в областной администрации.

Ранее планировалось начать строить завод в ноябре. Запуск линий намечен на 2021 год. На предприятии будет создано 80 рабочих мест.

Недавно компания получила заём от МСП Банка в размере 955 млн рублей. Средства будут направлены на строительство первой очереди проекта, объем инвестиций в которую составит 1,4 млрд рублей. Компания планирует на этом этапе построить цеха по переработке топинамбура, выпуску олигофруктозного сиропа и гранулированного корма из жома. Вторая очередь проекта предполагает создание промышленного участка более глубокой степени переработки для производства инулина и фруктоолигосахаридов.

Когда производство выйдет на полную мощность, предприятие будет выпускать до 10 тыс. тонн сиропа топинамбура в год и 2,5 тонны гранулированного корма из жома.

Строительство завода планировалось еще семь лет назад, однако было заморожено из-за поиска источников финансирования. За это время стоимость проекта увеличилась в 2,2 раза. В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Истагро Дон» Олег Зайцев и председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов подписали дорожную карту по оказанию мер финансовой поддержки.

ООО «Истагро Дон» зарегистрировано в Данковском районе в 2012 году, уставный капитал – 6,88 млн рублей. Учредители – ООО «Тендеркон» (50%) и ООО «Истагро» (50%). Основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Финансовые показатели не раскрываются.