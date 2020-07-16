В Ярославле хотят построить здание для размещения налоговых инспекций. Федеральная налоговая служба готова потратить на это 1 миллиард 193 миллиона 430 тысяч рублей. Возвести здание для налоговой собираются в Дзержинском районе на Тутаевском шоссе, в районе посёлка Скобыкино.

— Дата окончания выполнения работ по контракту — до 25 декабря 2022 года, — сообщается в документации на портале Госзакупок, где ищут подрядчика, кто возьмётся за строительство.

Вокруг нового здания также благоустроят территорию, располагаться налоговая будет в 300 метрах от Волги. Перед зданием (ближе к шоссе) будет расположена большая парковка на 140 квадратных метров, на территории разместится собственная котельная, а сразу за территорией налоговой запланировано строительство спортивной базы. Под застройку вырубят небольшую берёзовую рощу, которая растёт в этом месте.

Фото: Проектно-сметная документация / Госзакупки