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В ассортименте продукции SUPR вновь доступны натяжные зажимы Н3

В ассортименте продукции SUPR вновь доступны натяжные зажимы Н3

16 июля 2020, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: СУПР, SUPR
Отрасль: Электротехника 

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Новости компании

СУПР, SUPR

Натяжной зажим анкерного типа Н3 предназначен для закрепления и удержания в натянутом состоянии легких самонесущих оптических кабелей на небольших проемах.

Зажим Н3 изготовлен из прочного пластика стойкого к воздействию УФ излучения и перепадам температур. Крепежная петля имеет съемную конструкцию, что обеспечивает дополнительное удобство при монтаже.

Технические характеристики:

  • Диаметр зажимаемого элемента, мм: 4-6
  • Длительная статическая нагрузка, кН: 1,2
  • Разрушающая нагрузка, кН: 1,8
  • Длина петли, мм: 145 (160)
  • Длина корпуса, мм: 59
  • Материал петли: Оцинкованная сталь
  • Толщина петли, мм: 5
  • Габаритные размеры, мм: 220(185)х70х35
  • Вес, кг: 0,102


 

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