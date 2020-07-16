В ассортименте продукции SUPR вновь доступны натяжные зажимы Н3

Expert Аналитика - новый совместный проект RusCable.Ru
16 июля 2020, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: СУПР, SUPR
Отрасль: Электротехника
Натяжной зажим анкерного типа Н3 предназначен для закрепления и удержания в натянутом состоянии легких самонесущих оптических кабелей на небольших проемах.
Зажим Н3 изготовлен из прочного пластика стойкого к воздействию УФ излучения и перепадам температур. Крепежная петля имеет съемную конструкцию, что обеспечивает дополнительное удобство при монтаже.
Технические характеристики:
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