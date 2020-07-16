В ассортименте продукции SUPR вновь доступны натяжные зажимы Н3

Натяжной зажим анкерного типа Н3 предназначен для закрепления и удержания в натянутом состоянии легких самонесущих оптических кабелей на небольших проемах.

Зажим Н3 изготовлен из прочного пластика стойкого к воздействию УФ излучения и перепадам температур. Крепежная петля имеет съемную конструкцию, что обеспечивает дополнительное удобство при монтаже.

Технические характеристики:

Диаметр зажимаемого элемента, мм: 4-6

Длительная статическая нагрузка, кН: 1,2

Разрушающая нагрузка, кН: 1,8

Длина петли, мм: 145 (160)

Длина корпуса, мм: 59

Материал петли: Оцинкованная сталь

Толщина петли, мм: 5

Габаритные размеры, мм: 220(185)х70х35

Вес, кг: 0,102



