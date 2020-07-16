В системе наружного освещения применяются материалы будущего

СПб ГБУ «Ленсвет» запустило пилотный проект с установкой в городе Пушкине на улице Мичурина электрического шкафа пункта питания наружного освещения из композитного материала.

Электрооборудование нового поколения является альтернативой металлическим шкафам и, по данным производителей, обладает лучшими характеристиками. Композитный шкаф легче металлического в четыре раза, не подвержен коррозии, радиопрозрачный (не изменяет амплитуду и фазу электромагнитной волны, проходящей сквозь него), не требует покраски (цвет в теле материала), теплопроводный (не образуется наледь), электробезопасный (не проводит ток), уменьшает риск дорожно-транспортного травматизма. Изделие прошло процедуру сертификации и имеет весь перечень необходимых документов. Шкаф разработан по техническим требованиям СПб ГБУ «Ленсвет».

По результатам пилотной апробации, которая будет длиться в течение шести месяцев, техническим советом СПб ГБУ «Ленсвет» будет рассмотрено решение о возможности применения изделия в промышленной эксплуатации.