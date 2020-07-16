EV Charging Infrastructure Asia Offshore Wind Transmission, Europe

Компания Global Transmission приглашает принять участие в онлайн-конференциях, которые состоятся в июле:

1) 2-я ежегодная конференция на тему «EV Charging Infrastructure Asia», 21-22 июля 2020 года. Цель конференции - освещение возможностей, технологий, решений и опыта в создании устойчивой сети зарядки электромобилей в Азии. В рамках 2-х дней конференции пройдет 8 онлайн-сессий по тематике мероприятия. Более подробная информация доступна по ссылке.

2) Конференция на тему «Offshore Wind Transmission, Europe», 28-29 июля 2020 года. Цель конференции - осветить возможности и обсудить технологии и решения для следующего шага в развитии морской ветроэнергетической инфраструктуры Европы. Платные участники получат доступ к 20-страничному отчету о европейской морской ветроэнергетике. Более подробная информация доступна по ссылке.