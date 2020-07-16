«Россети Северный Кавказ» в условиях сложной эпидемиологической обстановки успешно выполняют программу подготовки электросетевого комплекса СКФО к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок. В 2020 году на реализацию ремонтной программы будет направлено 2,3 млрд рублей.

По итогам 6 месяцев 2020 года специалисты выполнили порядка 50 % от утвержденного годового объема ремонтной кампании. По ряду ключевых мероприятий плановые показатели перевыполнены. Энергетики в регионах электросетевой деятельности уже отремонтировали 2,3 тысячи километров линий электропередачи различного класса напряжения. Произведен ремонт 20 силовых трансформаторов (118 % от запланированного объема указанных работ); 1 796 трансформаторных подстанций (выполнение на 107 % от плана 1 полугодия). Кроме того, ремонтные бригады расчистили порядка 244 гектара трасс воздушных линий от поросли, которая могла спровоцировать отключения в плохих погодных условиях (103 % от запланированного объема на отчетный период).

В результате повышена надежность электроснабжения сотен тысяч жителей, крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, объектов социальной значимости. Одновременно с ремонтом энергооборудования во всех региональных филиалах компании проходят противоаварийные тренировки, в ходе которых отрабатываются навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействие с другими оперативными службами. При этом ключевым остается вопрос безопасности персонала – специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для работ оснасткой.