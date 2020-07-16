Руководитель отдела продаж компании КВИН Ирина Краева
16 июля 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Северный Кавказ» в условиях сложной эпидемиологической обстановки успешно выполняют программу подготовки электросетевого комплекса СКФО к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок. В 2020 году на реализацию ремонтной программы будет направлено 2,3 млрд рублей.
По итогам 6 месяцев 2020 года специалисты выполнили порядка 50 % от утвержденного годового объема ремонтной кампании. По ряду ключевых мероприятий плановые показатели перевыполнены. Энергетики в регионах электросетевой деятельности уже отремонтировали 2,3 тысячи километров линий электропередачи различного класса напряжения. Произведен ремонт 20 силовых трансформаторов (118 % от запланированного объема указанных работ); 1 796 трансформаторных подстанций (выполнение на 107 % от плана 1 полугодия). Кроме того, ремонтные бригады расчистили порядка 244 гектара трасс воздушных линий от поросли, которая могла спровоцировать отключения в плохих погодных условиях (103 % от запланированного объема на отчетный период).
В результате повышена надежность электроснабжения сотен тысяч жителей, крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, объектов социальной значимости. Одновременно с ремонтом энергооборудования во всех региональных филиалах компании проходят противоаварийные тренировки, в ходе которых отрабатываются навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействие с другими оперативными службами. При этом ключевым остается вопрос безопасности персонала – специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для работ оснасткой.
«Техническая подготовка сетевого оборудования Северного Кавказа для работы при максимальных нагрузках будет завершена своевременно, несмотря ни на какие объективные сложности. Каждый сотрудник многотысячного коллектива энергокомпании прекрасно понимает, что в зимние месяцы именно от нас будет зависеть комфорт и благополучие жителей, работа предприятий, функционирование школ, детских садов и медицинских учреждений», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.
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