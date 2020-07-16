Сразу несколько инвесторов планируют строить жилье в Хабаровске

В случае возможности использовать механизм ТОР несколько инвесторов - ООО «ДВПИ», ООО «СЗ УИП», ООО «СЗ Перспектива», ООО «ФЖС» - готовы реализовать проекты по строительству жилья в районе Ореховая сопка города Хабаровска. Содействие инвесторам готово оказать Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Общая площадь застройки Ореховой сопки составит 190 га. По предварительным расчетам потребуется порядка 70 млрд рублей частных инвестиций для возведения более 1 млн кв. м жилья. Для поддержки инвестиционных проектов и наращивания темпов развития строительной отрасли может быть использован преференциальный режим ТОР. С таким предложением выступило АНО АПИ. Как пояснили в Агентстве, данная инициатива нацелена на активизацию использования программы «Дальневосточная ипотека», а также для выполнения ключевых показателей национального проекта «Жильё и городская среда» в регионе, поскольку ежегодный объем жилищного строительства должен достигнуть 409 тыс. кв. м к 2024 году, при этом в 2019 году введено в эксплуатацию 294,5 тыс. м2 жилья. Вопросы комплексной застройки Ореховой сопки обсуждались во время переговоров сотрудников АНО АПИ с компаниями, а также на совещании в правительстве Хабаровского края по данному вопросу в целях выработки единой позиции по вопросу расширения ТОР в том числе по уже поданным заявкам.

Ранее АНО АПИ совместно с компанией ООО СЗ «Перспектива» подали заявку в АО «КРДВ», Минвостокразвития России и правительство Хабаровского края с просьбой расширить границы ТОР для реализации проекта строительства микрорайона «Вершины» на территории Ореховой сопки. Проектом компании ООО СЗ «Перспектива» предусмотрено строительство 470 тыс. м2 квартир. Площадь застройки составит 69 га. Объем инвестиций в проект составит 34 млрд рублей. Данная заявка находится на рассмотрении в Правительстве Хабаровского края. Ожидается, что строительство в рамках ТОР начнется в 1 квартале 2021 года.

В ближайшее время АНО АПИ при поддержке Минвостокразвития России также планирует провести совместную работу с правительством Хабаровского края по вопросу софинансирования строительства социальной инфраструктуры в том числе за счет средств федерального бюджета.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта