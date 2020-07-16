С начала 2020 года специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» направили пять заявлений в правоохранительные органы о фактах незаконного размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на воздушных линиях электропередачи в пригороде Анапы. Владельцами самовольно установленного оборудования оказались два интернет-провайдера.

С учетом ранее действовавших ограничений на территории Краснодарского края и удаленного формата работы компания «Россети Кубань» не производила демонтаж незаконных ВОЛС, учитывая высокую социальную значимость интернет-коммуникаций в период самоизоляции.

Вместе с тем, несанкционированный подвес на объекты электросетевого хозяйства стороннего оборудования без предварительного согласования с энергетиками затрудняет выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи и, как следствие, может привести к нарушению энергоснабжения потребителей, а также несчастным случаям.

Специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» демонтировали провода, незаконно размещенные на опорах ЛЭП. Энергетики направили претензии в адрес собственников ВОЛС, уведомив их о необходимости заключения договоров.

«Россети Кубань» напоминают: лица, осуществляющие несанкционированные подвесы ВОЛС подвергают неоправданному риску свои жизни, жизнь и здоровье окружающих людей. По статистике каждая вторая электротравма на энергообъектах напряжением свыше 1000 вольт заканчивается гибелью людей.

Энергетики просят сообщать о фактах самовольного размещения линий связи на опорах линий электропередачи по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Анонимность гарантируется.

Справочно: согласно п. 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, в охранных зонах ВЛ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, в том числе набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий передачи.