Делегация филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в составе 12 начальников районных электрических сетей под руководством заместителя главного инженера филиала Ахмеда Закарялова проходит стажировку на ключевых цифровых энергообъектах холдинга «Россети».16 июля делегация посетила цифровые энергообъекты филиала «Россети Центр» - «Воронежэнерго».

Дагестанские энергетики познакомились с работой «Центра управления сетями» филиала и реализацией проекта «Цифровой РЭС» в Воронежэнерго. Специалисты филиала на практике продемонстрировали дагестанским коллегам возможности дистанционного управления из единого центра энергосистемой региона на примере Рамонского района электрических сетей. В настоящее время в Воронежэнерго на дистанционное управление переведены 11 РЭС, а также энергосистема регионального центра, что позволило значительно сократить время реакции на технологические нарушения в сети и время их ликвидации.

Кап сообщалось ранее, «Россети» планируют масштабное обновление сетевого комплекса Дагестана для повышения надежности энергоснабжения потребителей. «Успешная реализация планов во многом зависит от подготовки энергетиков республики. Для повышения квалификации дагестанских энергетиков, которые будут управлять обновленной энергосистемой, руководство «Россетей» организовало производственную практику на ключевых цифровых энергообъектах холдинга», - рассказал Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров.

«Электросетевому комплексу Дагестана еще только предстоит массовое внедрение современных технических решений в рамках концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса. Поэтому мы благодарны коллегам из компании «Россети» за организацию столь обширной ознакомительной программы. В Воронежэнерго мы на деле увидели все преимущества программных комплексов, установленных в едином Центре управления сетями. Полученная информация станет нам подспорьем в реализации цифровых проектов в нашей компании», - поделился впечатлениями начальник Кумухских РЭС Дагестанской сетевой компании Зураб Гаджиев.

Воронежские энергетики также поделились с коллегами уникальным опытом использования энергообъектов в качестве арт-объектов на примере стилизованной опоры ЛЭП. Опора, стилизованная под «Маяк», стала не только городской достопримечательностью, но и необычным способом коммуникации за счет установленной на ней системы подсветки.