В районе Мутновских ГеоЭС филиала «Возобновляемая энергетика» ПАО «Камчатскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершены буровые работы на скважине Гео-1Б. В настоящее время ведутся работы по монтажу устьевой обвязки. Следующий этап — укрытие устьевого оборудования. После это будут выполнены работы по подключению трассы, которая доведет теплоноситель до станции. Выполнение этих работ позволит обеспечить стабильную работу станции МГеоЭС-1 и создать резерв парового ресурса.

До окончания летнего периода гидрогеологи проведут все необходимые испытания для определения продуктивности новой скважины и ее геофизических параметров. Ввести новую скважину в производственный цикл планируется в октябре-ноябре 2020 года.

В филиале «Возобновляемая энергетика» продолжает эффективно работать ресурсная программа по обеспечению Мутновских электростанций геотермальным теплоносителем. Ежегодно ведутся работы по строительству новых эксплуатационных скважин и трасс для транспортирования пароводяной смеси. В июле-августе энергетики начнут бурение еще одной скважины, ввод которой запланирован в 2021 году. В настоящее время в технологическом цикле на обеих Мутновских ГеоЭС задействовано 14 продуктивных скважин.

Помимо этого энергетики планируют выполнить большой объем работ по ремонту эксплуатационных скважин, антикоррозийной защите технологических трубопроводов и металлоконструкций.