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Калужские энергетики и спасатели объединились, чтобы поддержать жителей деревни Мосальского района

Калужские энергетики и спасатели объединились, чтобы поддержать жителей деревни Мосальского района

17 июля 2020, 16:15
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, КАЛУГАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Центр и Приволжье, Калугаэнерго

Россети Центр и Приволжье, Калугаэнерго

Деревня Мосальского района из-за непогоды осталась без переправы. Специалисты «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» предоставили местным жителям резервные источники питания и топливо для того, чтобы пережидать ненастье можно было в комфортных условиях. Сотрудники ГУ МЧС России по Калужской области организовали доставку генераторов населению.

Мощный атмосферный фронт, который обрушился на Калужскую область 14 и 15 июля, сопровождался обильными ливнями, что привело к подъёму уровня малых рек. В Мосальском районе впервые за долгие годы разлился ручей Серебрянка. Утром 15 июля произошел перелив через временное пропускное сооружение, связывающее деревню Вязичня, в которой проживает 29 человек, с более крупными населёнными пунктами.

Из-за непрекращающихся дождей на территориях района также подмыло корни деревьев. Некоторые из них не выдержали напора шквалистого ветра и в результате падения повредили линии электропередачи. Это привело к точечным отключениям электроэнергии. Специалисты Калугаэнерго незамедлительно приступили к ликвидации последствий стихии.

На время восстановительных работ было решено обеспечить жителей деревни Вязичня резервными источниками питания, чтобы они могли пережить ночь в тепле и с комфортом. 15 июля специалисты Калугаэнерго с помощью сотрудников МЧС доставили потребителям 4 генератора и запас топлива. Представитель местной администрации - начальник отдела муниципального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации МР «Мосальский район» - Владимир Касьянов поблагодарил калужских энергетиков и спасателей за оперативность и заботу о жителях Мосальского района.

«Тесное взаимодействие с руководством административного района и коллегами из ГУ МЧС России по Калужской области, особенно в условиях режима повышенной готовности, это значительная часть нашей работы и залог дальнейшего плодотворного сотрудничества. Мы в режиме онлайн мониторим обстановку и отслеживаем любые возможности, чтобы помочь людям. Не имеет значения, как далеко находится населённый пункт и сколько человек в нём проживает, нам важен каждый потребитель. И мы стараемся сделать так, чтобы в каждом доме было всегда тепло и светло», – подчеркнул директор «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Дмитрий Фёдоров.

Энергетики напоминают: для информирования населения по вопросам электроснабжения, а также в случае возникновения внештатных ситуаций в «Россети Центр и Приволжье» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям следует звонить по номеру 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

Дополнительно можно обращаться на портал ПАО «Россети» светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».

Также по вопросу отсутствия электроэнергии получить информацию или направить запрос теперь можно с помощью круглосуточного чат-бота Viber. Для начала диалога необходимо добавить нас в контакты, используя приведенный QR-Код (вкладка «Ещё», выбрать пункт «Добавить контакт» и нажать «Сканировать QR-Код»).

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