Управляющая компания «Атом-ТОР» во взаимодействии с администрацией Заречного продолжает работу по совершенствованию инфраструктуры для потенциальных резидентов на ТОСЭР «Заречный» в Пензенской области: компании «Пензенские электроды», планирующей инвестиции на ТОСЭР, выдано разрешение на строительство второй очереди внутриплощадочного газопровода. Газ будет использоваться для отопления зданий, а так же для технологических нужд.

Данное решение является очередным этапом по подготовке площадки № 2 под потребности будущих резидентов. Она представляет собой обособленный комплекс зданий, производственных и бытовых объектов, высвобожденных заводом «Сигнал» производственного объединения «Старт» и объединенный сетью дорог. После проведения соответствующих подготовительных работ территория может быть перепрофилирована в технопарк. В управляющей компании «Атом-ТОР» рассчитывают, что обустройство данной площадки будет способствовать развитию таких направлений, как микроэлектроника, IT и медицина.

Подготовка площадки к приему новых резидентов ведется с прошлого года, когда в рамках первого этапа были проведены работы по технологическому присоединению к газопроводу среднего давления. Затем в начале нынешнего года была построена первая ветка внутриплощадочного трубопровода, которая позволяет запитать всех резидентов площадки. К газопроводу уже присоединен производственный корпус одного из действующих резидентов – компании «Зарпласт».

ООО «Пензенские электроды», получившее на днях разрешение на строительство газопровода, планирует развивать на ТОСЭР «Заречный» проект по производству новой линейки сварочных электродов для ручной электродуговой сварки. В настоящий момент компания завершает разработку бизнес-плана, готовится к подаче документов для подписания соглашения с УК «Атом-ТОР» об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Заречный». Предполагается, что в ходе реализации проекта будет инвестировано порядка 50 млн. рублей и создано до 70 новых рабочих мест.