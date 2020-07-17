На развитие жилищного строительства в городе Улан-Удэ Республики Бурятия потребуется из федерального бюджета 4,6 млрд рублей. Об этом во время визита вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина в республику сообщил ее глава Алексей Цыденов, добавив, что пакет документов для подачи заявки на допфинансирование в Минстрой России уже сформирован.

Во время встречи вице-премьер отметил, что вопрос по дополнительному финансированию будет рассмотрен в ближайшее время, при этом рекомендовал городским властям сделать упор на застройку центральной части Улан-Удэ.

«Развитие центра должно стать одной из приоритетных задач. Столица Бурятии сильно растянута, и это накладывает дополнительные расходы по многим параметрам. Если так посчитать, то Улан-Удэ занимает половину Москвы. Нужно делать программу развития центра», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Как рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сейчас активно застраиваются юго-восточная и юго-западная части города.

«Здесь построены школа, пять детских садов, новые дома. Кроме того, строится дорога по программе «Стимул», ведется реконструкция теплосетей на 500 млн рублей с одновременным увеличением диаметра пропускных труб. По программе «Чистая вода» строится однонасосная станция для водоснабжения района. Это позволяет инвесторам подсоединять новые участки, где возводятся многоквартирные дома. Несмотря на то, что такая работа ведется, сегодня не хватает инженерной инфраструктуры», - заметил он.

Вице-премьеру также представили планы по строительству Домостроительного комбината (ДСК) в Бурятии, проект предполагает поточное изготовление материалов для строительства многоквартирных домов и дорожной сети. Объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн рублей. Для строительства самого ДСК выбран земельный участок возле ТЭЦ-2 с разрушенными цехами бетонно-растворного хозяйства площадью 10 га.

Марат Хуснуллин, поддержал инициативу и подчеркнул, что строительство ДСК является перспективным проектом для развития жилищного фонда не только в Улан-Удэ, но и в Бурятии в целом.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что одна из основных задач правительства РФ — сокращение инвестиционного цикла строительства в стране на год.