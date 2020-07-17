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17 июля 2020, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН
Отрасль: Электроэнергетика
МОЭСК, Россети Московский регион
Двенадцать представителей электрических сетей филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» - начальники районов во главе с заместителем главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению Ахмедом Закаряловым два дня (13 и 14 июля) изучали передовой опыт компании «Россети Московский регион» по внедрению цифровых решений в электросетевом комплексе и обучению персонала.
Визит в Москву стал первым в плане мероприятий по обмену опытом между дагестанскими энергетиками и их коллегами из других ДЗО группы компаний «Россети». О достижениях энергетиков Московского региона в реализации проектов «Цифрового РЭС» и подготовке высококвалифицированных и профессиональных специалистов гостям рассказал первый заместитель генерального директора-главный инженер компании «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.
В филиале «Западные электрические сети» гости увидели работу первого цифрового РЭС в Московской области - Истринского. Осмотрели трансформаторную подстанцию и распределительный пункт, оснащенные современным оборудованием, позволяющим управлять сетью дистанционно. Посетили недавно созданный цифровой центр управления сетями в Одинцово.
Во второй день визита делегация побывала на учебно-тренировочном полигоне «Горенки». Дагестанским коллегам была продемонстрирована технология работы под напряжением на воздушных линиях 6-10 кВ. Также гости познакомились с уникальным и пока единственным в России полигоном, предназначенным для демонстрации персоналу опасности поражения электрическим током, в том числе с применением манекена.
«Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Технологии, которые нам показали московские коллеги, впечатляют. Решения, которые они применяют, снимают большое количество проблем, повышая надежность и качество передачи электроэнергии. Оперативное реагирование, возможность оптимизировать работу аварийных бригад – все это идет на пользу потребителю. Особенно важно – обучение персонала, потому что хороший специалист сегодня на вес золота и его жизнь бесценна. Для нас это был очень важный и интересный опыт», - отметил руководитель дагестанской делегации Ахмед Закарялов.
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