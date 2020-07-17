МОЭСК, Россети Московский регион

Двенадцать представителей электрических сетей филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» - начальники районов во главе с заместителем главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению Ахмедом Закаряловым два дня (13 и 14 июля) изучали передовой опыт компании «Россети Московский регион» по внедрению цифровых решений в электросетевом комплексе и обучению персонала.

Визит в Москву стал первым в плане мероприятий по обмену опытом между дагестанскими энергетиками и их коллегами из других ДЗО группы компаний «Россети». О достижениях энергетиков Московского региона в реализации проектов «Цифрового РЭС» и подготовке высококвалифицированных и профессиональных специалистов гостям рассказал первый заместитель генерального директора-главный инженер компании «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.

В филиале «Западные электрические сети» гости увидели работу первого цифрового РЭС в Московской области - Истринского. Осмотрели трансформаторную подстанцию и распределительный пункт, оснащенные современным оборудованием, позволяющим управлять сетью дистанционно. Посетили недавно созданный цифровой центр управления сетями в Одинцово.

Во второй день визита делегация побывала на учебно-тренировочном полигоне «Горенки». Дагестанским коллегам была продемонстрирована технология работы под напряжением на воздушных линиях 6-10 кВ. Также гости познакомились с уникальным и пока единственным в России полигоном, предназначенным для демонстрации персоналу опасности поражения электрическим током, в том числе с применением манекена.