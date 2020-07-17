Prysmian Group: инновации, которые изменят мир

Хакан Озмен, исполнительный вице-президент по бизнес-проектам Prysmian Group

Prysmian Group развивает новые форматы общения с аудиторией. 15 июля на страницах компании в Facebook и LinkedIn прошла онлайн трансляция «Prysmian Group digital talk» посвященная теме «Кабельные системы для обеспечения надежной и экологически чистой передачи энергии». Хакан Озмен, исполнительный вице-президент по бизнес-проектам Prysmian Group, рассказал журналисту делового издания Il Sole 24 Ore Дженнифер Кларк о том, как развивается глобальная концепция энергетического поворота, на примере ключевых отраслевых проектов Германии, и о том, какое участие в этом принимает мировой лидер в области кабельных систем энергетического и телекоммуникационного назначения. Александр Дементьев, корреспондент портала RusCable.Ru принял участие в прошедшем эфире и подготовил расширенный материал по его итогам.

В конце июня 2020 года стало известно о том, что Prysmian Group получила контракт на строительство коридора SuedLink от немецких операторов электрических сетей TransnetBW GmbH и TenneT. Озмен отметил, что эта линия станет крупнейшим в истории проектом прокладки подземного кабеля. Prysmian спроектирует, произведет, поставит, проложит, протестирует и введет в эксплуатацию кабельную систему мощностью 2 ГВт, которая соединит прибрежные ветровые электростанции на севере Германии с южными областями страны. В совокупности с участием в проектах строительства коридоров SuedOstLink и A-Nord, Prysmian внесет ключевой вклад в создание в ФРГ экологически чистой, высокоэффективной и гибкой энергосистемы будущего.

Концепция энергетического поворота зародилась в Германии в 90-х годах: постепенно ее положительный опыт перенимается государствами Европы и других регионов по всему миру. Основная задача концепции заключается в поcледовательном отказе от использования ископаемого углеродного топлива и ядерной энергетики; почти полном переходе на возобновляемые источники. В Германии этот процесс начался еще в 2000 году, когда руководством страны был согласован план о постепенном отказе от атомной энергетики к 2022 году. В 2011 году, после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии, темпы развития ВИЭ в ФРГ стремительно усилились. Концепцию закрепили новым законом (§ 7 Abs. 1 Nr. 6 Atomgesetz), который предусматривает увеличение доли электроэнергии из альтернативных источников до 35% к 2020 году, а к 2050 до 80% и выше. По данным 2019 года, в Германии на долю «чистой» энергетики уже приходится более 40% вырабатываемой электроэнергии, преимущественно за счет ветряной и солнечной энергетики.

От энергетического поворота выиграет не только окружающая среда, но и германская экономика. В первую очередь за счет снижения зависимости от импорта нефти и газа. Благодаря работе правительства над новым дизайном рынка и стремительным развитием технологий в области ВИЭ – этот вид электроэнергии становится экономически доступным для потребителей и выгодным для поставщиков. Еще одну важную роль в реализации концепции играет развитие более экономного использования энергии. Применение современных информационных и коммуникационных технологий в сетях электроснабжения позволяет осуществить создание SmartGrid – умной системы, способной автоматически повышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения электроэнергии.

Вместе с этим, немецкие электросети адаптируются к изменившейся структуре. Основные источники ВИЭ находятся на севере страны и для передачи электричества на большие расстояния в центры потребления на юге создаются высоковольтные трассы в сотни километров. Согласно закону от 2015 года (Bundesbedarfsplangesetz) – их прокладка должна осуществляться под землей. В рамках этой адаптации возникли крупнейшие проекты трех энергетических коридоров, в каждом из которых активно задействована Prysmian Group. Одним из решающих факторов в этом стали высокие компетенции специалистов компании и успешный опыт в создании аналогичных проектов: в Италии и Франции (Piedmont-Savoy), Испании и Франции (INELFE link), Бельгии и Германии (ALEGrO).

План развития энергосетей ФРГ: DC1 - проект A-Nord; DC4 - проект SuedLink; DC5 - проект SuedOstLink

«Концепция энергетического поворота имеет высокую важность для всего человечества», – рассказал в ходе трансляции Хакан Озмен: «Эта планета – наш дом и его необходимо защищать. И главный способ для этой защиты – ограничить наше пагубное влияние на экосистему. До сегодняшних дней мы мало обращали на это внимание. Да, открытие и использование углеродного топлива способствовало стремительному индустриальному росту. Но на текущий момент – мы уже имеем возможности для создания более лучших альтернатив, на которые нам необходимо переходить. В последнее время, область возобновляемой энергетики пережила этап «взросления» и стремительного роста: солнечные электростанции, ветряные фермы на земле и на воде, и многое другое. Думаю, что мы, как человечество уже готовы к полноценному энергетическому повороту и весь мир переживет это в ближайшие годы. Мы уходим от традиционных способов генерации, используем источники, которые являются частью природы, делаем их более устойчивыми».

Озмен также отметил, что процесс перехода на ВИЭ получил особый толчок благодаря решению экономического вопроса. Как отметил специалист, еще 20 лет назад существовали компании, которые инвестировали в эту сферу крупные суммы. Но настоящее доверие в финансовую успешность подобных проектов проявляли единицы. Благодаря развитию технологий и появлению у ВИЭ возможности конкурировать с традиционными видами генерации, упрощению производства и эксплуатации – использование альтернативных источников получило экономическую целесообразность. Теперь, этот фактор оказывает непосредственное влияние на скорость энергетического поворота. Озмен заявил: «Теперь у нас есть экономически успешный и в то же время экологически безопасный способ генерации энергии, который развивается во многих плоскостях. Невозможно идти против этого процесса».

Первым из трех полученых Prysmian Group контрактов, стало участие в проекте SuedOstLink — высоковольтной подземной линии электропередачи постоянного тока 2 ГВт. Стоимость контракта превышает 500 млн. евро. Коридор длиной свыше 500 км соединит Вольмирштедт (Саксония-Анхальт) с южными электростанциями в городе Изар (Бавария).

Второй контракт, с аналогичной суммой в 500 млн. евро, был получен Prysmian от сетевой компании Amprion GmbH, на строительство проекта A-Nord. Высоковольтная линия 2 ГВт, общей протяженностью около 300 км, будет пролегать от Эмдена в Нижней Саксонии до Остерата в Северном Рейне-Вестфалии.

И третьим контрактом в 800 млн. евро, стало участие Prysmian в проекте SuedLink. Крупнейший проект подземной высоковольтной линии 2ГВт в истории соединит Вильстер в Шлезвиг-Гольштейне с Берграйнфельдом в Баварии, на расстоянии свыше 700 километров.

По словам Хакана Озмена, победа компании в тендерах не оказалась для него сюрпризом: «Я был уверен в нашей команде. Доверял нашим инновационным технологиям и подготовке. Высококвалифицированные специалисты компании совместно трудились не просто над продуктом для продажи, а над лучшим решением для наших клиентов. Мы были упорны в своей работе, прорабатывали каждый пункт». Как отметил Озмен, даже эпидемия COVID-19 не смогла повлиять на исход этого труда. Ведь его основа была положена задолго до этого. Свыше 200 сотрудников компании работали над проектом порядка 20 месяцев. Начиная с разработки и тестирования технологий, до продумывания логистических решений: перед Prysmian стоит задача производства свыше 2300 км высоковольтного кабеля и его отгрузка на строительные площадки в разных уголках Германии – от севера до юга. Каждый барабан весит 100 тонн, поэтому специалисты проекта рассчитывали все, вплоть до того, по каким дорогам и под какими мостами будет проезжать грузовой транспорт.

Озмен неоднократно делал акцент на командной работе и вкладе каждого сотрудника, который участвовал в проекте. «Люди, которые были вовлечены в проект – это профессионалы своего дела. Каждый из них имеет большой опыт и портфолио успешных кейсов в этой сфере. Без них мы не смогли бы добиться подобного успеха», – отметил он: «Этот проект не знает себе равных по масштабам. И мы должны были за него бороться. Ведь в нашем мире должна существовать конкуренция. Недостаточно просто давать технологию и просить за нее любую цену. Необходимо предлагать лучшее, чтобы иметь возможность развиваться и побеждать. Мы всегда должны оценивать риски и принимать их. Создавать лучшие условия для клиента и комфортный сервис. И конечно же, всегда должны развивать инновации. Никто не хочет провала в этом проекте, ни наши заказчики, ни Prysmian Group. Мы просто идем к победной цели».

Ветряная электростанция Амрумбанк-Вест, Германия, Северное море

Для каждого из проектов, Prysmian поставит полную подземную кабельную систему постоянного тока 525 кВ, сочетающую большие медные проводники с изоляцией по технологии P-Laser, а также с изоляцией из сшитого полиэтилена (в небольшом проценте от общего объема). Эти высокопроизводительные системы будут установлены ​​с использованием оптимизированных решений для больших длин, каждый участок протяженностью более 2 км. Завершение проектов запланировано на 2025-2026 гг.

Вместе с использованием P-Laser, все кабельные системы будут иметь интегрированную систему мониторинга PRY-CAM. Она поможет проводить удаленную диагностику работы всей кабельной линии в реальном времени: замерять частичные разряды, температуру и ряд других параметров без необходимости отключения оборудования. Эти технические решения значительно сократят риск выхода из строя электрооборудования и связанные с ним издержки.

Главной особенностью новых энергообъектов, станет масштабное использование кабеля сверхвысокого напряжения, созданного по собственной инновационной технологии Prysmian Group под названием P-Laser. Это первая 100% перерабатываемая и экологически чистая высокопроизводительная кабельная технология, которая, использует процесс «минимум газа», уменьшая выделение CO2 до 30%. Один километр кабеля позволяет получить не менее 500 кг высококачественного пластиката для переработки. В производстве P-Laser используется запатентованная разработка НИОКР Prysmian – термопластичный эластомер HPTE (High Performance Thermoplastic Elastomer). Он не требует процесса дегазации и дает возможность непрерывного однопоточного производства, что существенно оптимизирует систему поставок. Prysmian Group утверждает, что в сравнении с традиционными методами, производство по технологии P-Laser позволяет экономить 94% времени. Дополнительным фактором является полная совместимость P-Laser с существующими высоковольтными конструкциями кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена и соответствующей арматурой. Все это позволяет клиентам получать необходимый им кабель быстрее и в той форме, которая полностью совместима с их существующими сетями.

«Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена требуют большего времени в производстве, больших вложений. В то же время, они имеют более низкие показатели в качестве передачи электроэнергии в сравнении с P-Laser», – рассказал Хакан Озмен: «В нашем мире гибкость играет ключевую роль. В эпоху гонки за повышением эффективности энергосистемы, создания SmartGrid для полного контроля производства и распределения генерируемой энергии – Prysmian Group предлагает решения для максимума возможностей. P-Laser дает гибкость: возможность перенаправить поток с одного направления на другое без потерь и лишних проблем. Если у вас есть переизбыток электроэнергии в одной стороне, можно одним щелчком перенаправить эту энергию в более нуждающиеся стороны, по вашему желанию. С традиционными технологиями этого достичь не получится».

Сравнительная таблица производства силового кабеля в стандартном исполнении и по технологии P-Laser, Prysmian Group

Высокий потенциал использования P-Laser в сетях высокого напряжения подтверждают многочисленные испытания: данный кабель обладает улучшенными характеристиками, а именно повышенной теплопроизводительностью (110-130 ºC), более высокой надежностью и лучшими эксплуатационными характеристиками, диэлектрическими свойствами.

Первые разработки технологии P-Laser начались еще в 2003 году, в лаборатории НИОКР Prysmian в Милане. С момента первой поставки прототипа в 2005 году, до масштабного внедрения кабелей P-Laser на среднее напряжение в европейскую систему в 2012 году – специалисты компании продолжали постоянное совершенствование этого решения. Сегодня, когда высоковольтный кабель P-Laser используется крупнейшими сетевыми компаниями Германии, изыскания и работа над улучшениями не останавливаются. В Prysmian Group уверены – за этой технологией стоит будущее в передаче электроэнергии.

«Инновации – это драйвер развития всего нашего мира», – считает Озмен: «Современная компания должна иметь инновации в своих продуктах, в своем сервисе. Я помню разработки технологии P-Laser еще по тем временам, когда сам был молодым инженером. Увидев, что она могла дать, я убедился в том, что это настоящий прорыв, не похожий на привычные решения в кабельном мире. Но энергетика – это область в которой инвестиции огромны, а провалы непозволительны. Каждое нововведение должно иметь безупречную надежность. P-Laser – это годы упорного труда лучших инженеров, вложения научного потенциала. Постепенно мы смогли показать наше видение клиентам, что это технология будущего. В последние пять лет она получила большое развитие в области кабеля на среднее напряжение и сейчас перешла на совершенно другой уровень. Технология P-Laser полностью меняет представление о силовых кабелях. Это то, что изменит рынок, промышленность. Я настоятельно рекомендую даже самым консервативным заказчикам обратить внимание на этот продукт».

«Проекты энергетических коридоров в Германии – это продуманное решение для создания передовой инфраструктуры передачи электроэнергии. И главную роль в этом процессе играет кабельная система. Prysmian Group предоставляет технологии для успешной реализации этих проектов, концепции энергетического поворота в целом», – заключил Хакан Озмен: «Мы являемся ведущим предприятием в этой области не только в Европе, но и в Америке, в Южной Азии и в других регионах по всему миру. Мы имеем большие возможности, научно-техническую базу, мощности, послужной список. Мы думаем наперед, работаем с нашими клиентами, совместно решаем вопросы ценообразования, для более комфортного осуществления требуемых задач. И в перспективе ближайших лет, когда весь мир начнет переход к новому и инновационному – мы станем сердцем энергетического поворота».