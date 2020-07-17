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С начала года "Россети Ленэнерго" заменили более двух тысяч километров провода на линиях электропередачи

С начала года Россети Ленэнерго заменили более двух тысяч километров провода на линиях электропередачи

17 июля 2020, 15:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») подвела итоги ремонтной программы за 6 месяцев 2020 года. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, все работы выполняются в полном объеме и при строгом соблюдении мер безопасности.

За полгода энергетики расчистили 2409 га просек воздушных линий (ВЛ) электропередачи, расширили 467 га трасс ВЛ, отремонтировали 2290 км воздушных ЛЭП и более 38 км кабельных линий, 11 силовых трансформаторов на подстанциях.

В результате повышена надежность электроснабжения сотен тысяч жителей, социальных объектов и различных предприятий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Ремонтная программа будет исполнена на 100%. От этого зависит прохождение будущего осенне-зимнего периода. Сейчас большинство работ идут с опережением графика», - отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Напомним, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский подчеркнул необходимость жесткого соблюдения сроков подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг., в том числе исполнения всех пунктов утвержденных ремонтных программ.

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Компания: ПАО "Ленэнерго"

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