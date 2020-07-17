Момент эфира с Петром Метелевым (КЭАЗ) Момент эфира с Алексеем Стрыжковым ( Момент эфира с Анастасией Перебоевой (компания “Энергоимпульс”)

17 июня мы провели традиционную пятничную трансляцию RusCable Live! На этот раз в эфире было сразу 3 гостя.

Первым на наши вопросы об импортозамещении и коронавирусных последствиях для предприятия ответил директор по продажам в России Курского Электроаппаратного завода Петр Метелев. КЭАЗ был признан системообразующим предприятием и быстро приспособился к работе в период пандемии, были приняты все необходимые меры безопаснсти, перестроен режим работы сотрудников, но все обязательства перед клиентами были выполнены полностью и в срок. Сейчас предприятие отмечает стабилизацию ситуации и обострение борьбы в проектах, где несмотря на протекционисткую политику России по импортозамещению, заказчики по-прежнему пользуются различными лазейками, чтобы продолжать комплектовать объекты иностранным и, в первую очередь, азиатским оборудованием низкого качества. КЭАЗ же занимает позицию доступного качества и укрепляет свои рыночные позиции, участвуя в крупных проектах, так как менее подвержен влиянию курсовых разниц из-за высокой локализации производства и большого числа российских компонентов и комплектующих.

Во второй части эфира с нами на связи были суровые сибирские кабельщики. С разницей в 3 часа с Москвой с нами на связи был Алексей Стрыжков, заместитель генерального директора по развитию завода “Томсккабель”. Мы пытались узнать все секреты успешного продвижения инновационных продуктов в проекты, выяснить, как "Томсккабелю" удается занимать все больше рыночных ниш и даже выходить на гособоронзаказ. Особенных секретов, как оказалось, практически нет. Предприятие инвестирует средства в оборудование, привлекает высококвалифицированные кадры и внимательно относится к требованиям заказчика, что и позволяет активно работать в разных направлениях. В разговоре затронули и тему выставки Cabex. Несмотря на неприятную ситуацию со сносом экспозиции, "Томсккабель" на следующий год обязательно примет участие в мероприятии. Отдельная тема разговора - полимеры, их контроль качества и цикл внедрения новинок. "Томсккабель" активно пробует и внедряет новые разработки. До 15% мощностей бывает отведено на проведение ОКР и испытание новых материалов. Осуществляется и входной контроль со строгим циклом испытаний. В общем, если хотите знать секреты томских кабельщиков и хотите такой же успешный кабельный бренд как Тофлекс то обязательно смотрите наш эфир.

Ну и третьим гостем стала настоящий “уникум” кабельной отрасли - Анастасия Перебоева - генеральный директор компании “Энергоимпульс”. Она первой прошла все этапы RusCableQuest 2020 и рассказала о некоторых секретах его прохождения. В прямом эфире дополнительно к призам и подаркам квеста Анастасия получила для своей компании специальный пакет услуг от RusCable.Ru и билет на RusCableCLUB! В эфире много вспоминали и других участников форума: например Пульса, Котофея и Холмса, которые активно участвовали и критиковали квест. Но именно Анастасия прошла его до конца и раскрыла главный секрет! Попробуйте и вы! Квест продолжает дейстовать…

Наши эфиры - это еще и позитивные эмоции, актуальные новости и постоянная рубрика "Ретроспектива", где мы сдуваем пыль с новостных архивов отрасли. Эфиры выходят каждую пятницу, а гостями становятся передовые компании и просто интересные личности рынка кабеля, энергетики и электротехники. Вы тоже можете оказать влияние на трансляции: пишите комментарии, присылайте донаты или делитесь своими идеями на форуме! Смотрите новую трансляцию в пятницу. Начало как всегда в 11:00.