Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта «Жилые дома Корпуса 2.1, 2.2» по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, вл. 3, район Текстильщики, Юго-Восточный административный округ города Москвы.

В районе Текстильщики возведут два многоквартирных жилых дома, о согласовании проекта и составе работ сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Глава ведомства уточнил, что в рамках первого этапа предусмотрены строительство жилого корпуса на 168 квартир, установка блочного распределительного пункта, устройство проездов с покрытием из асфальтобетона, а также тротуаров и пешеходных зон с покрытиями частично из плитки, частично из георешетки. Помимо этого, будут созданы детские площадки, спортивные зоны, места для отдыха жителей, установлены малые архитектурные формы и опоры наружного освещения. Следующий этап предусматривает возведение жилого корпуса на 189 квартир, аналогичный с предыдущим этапом комплекс работ на прилегающей территории, а также озеленение территории. В рамках последнего предусмотрены высадка деревьев, кустарников, создание цветочных клумб, разбивка газонов.

«Оба корпуса будут оборудованы комплексом систем противопожарной защиты, в составе: автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, а также систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и аварийного освещения», – отметил председатель Москомэкспертизы.

Снаружи здания на уровне цоколя и первого этажа будут облицованы керамической плиткой в составе фасадной системы с наружным штукатурным слоем, а на верхних этажах установят трехслойные стеновые панели, облицованные керамической плиткой.

