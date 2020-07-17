Открылся прием заявок на соискание VIII Международной премии «Малая энергетика - большие достижения». Как заявили в Оргкомитете, в этом году главная награда конкурса – статуэтка «Золотая молния» - будет вручена по шести номинациям.

Международная премия «Малая энергетика – большие достижения» вручается с 2013 года и на сегодняшний день является авторитетной площадкой для презентации передовых проектов в сфере малой распределенной энергетики. Организатором конкурса выступает Ассоциация малой энергетики, соорганизатором - Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Официальную поддержку проекту оказывают комитет по энергетике Государственной Думы РФ и Министерство энергетики РФ.

В этом году VIII Международная премия «Малая энергетика – большие достижения» будет вручаться по 6 номинациям: «Лучший проект в области малой энергетики мощностью до 5 МВт»; «Лучший проект в области малой энергетики мощностью от 5 МВт»; «Лучший проект в области альтернативной энергетики»; «Инновационная разработка в сфере энергетики»; «Инвестор года в энергетике» и «За вклад в развитие отрасли».

Одним из существенных нововведений конкурса этого года стал запуск электронной системы сбора заявок на обновленном сайте проекта. С помощью данной платформы будет осуществляться и экспертиза конкурсных проектов членами Международного экспертного совета по присуждению премии. Напомним, в его состав входят известные российские ученые и ведущие отраслевые эксперты, в том числе вице-президент Российской Академии Наук, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, заведующий лабораторией Института теплофизики СО РАН, академик РАН Сергей Алексеенко, директор Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, академик РАН Дмитрий Маркович, первый заместитель председателя комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ Сергей Есяков, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, президент Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов, член совета директоров АО «KEGOC» Доминик Фаш, исполнительный вице-президент корпорации «Фортума» Александр Чуваев, руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов, главный редактор онлайн-издания «Геоэнергетика.ру» Борис Марцинкевич и многие другие.

Прием заявок на соискание VIII Международной премии «Малая энергетика – большие достижения» будет вестись до 17 октября. Экспертиза работ членами Экспертного совета будет осуществляться до 17 ноября, по результатам которой будут определены победители. Их имена станут известны на Торжественной церемонии вручения премии, которая в этом году пройдет в декабре (дата на согласовании) в штаб-квартире Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Москве. Все победители получат почетный диплом и эксклюзивную статуэтку «Золотая молния», выполненную златоустовскими мастерами.

Отметим, что за семь лет в конкурсе приняли участие более 500 компаний и персон, 30 из них стали победителями. На сегодняшний день Международная премия «Малая энергетика – большие достижения» закрепила за собой статус авторитетного отраслевого конкурсного проекта.

Пригласительное письмо доступно по ссылке.

Оргкомитет Международной премии «Малая энергетика – большие достижения»:

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