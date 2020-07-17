Компания «Россети Кубань» направила более 100 млн рублей на проведение планового ремонта и технического обслуживания электросетевого хозяйства в Краснодаре и трех смежных районах, два из которых расположены в Республике Адыгея. Эти ресурсы позволят повысить надежность электроснабжения социальных объектов и 800 тысяч бытовых потребителей.

В настоящий момент реализовано более 70 % от запланированного объема ремонтной программы на территории Краснодара, а также прилегающих к краевой столице Динского района Кубани, Теучежского и Тахтамукайского районов Адыгеи.

В 2020 году специалисты отремонтировали более 700 километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, заменили 580 опор, провели капитальный ремонт 145 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 20 высоковольтных подстанций. Кроме того, энергетики расчистили 25 гектаров охранной зоны воздушных ЛЭП для предотвращения нарушений в работе электросетей.

Среди приоритетных объектов ремонтной программы в 2020 году такие крупные питающие центры, как ПС 35 кВ «Хутор Ленина», «КНИИСХ», «Старомышастовская», «Понежукай», ПС 110 кВ «Почтовая», «Ильская», «Кислородный завод», «ВНИИРис», «Афипская», а также транзитные ЛЭП «Афипская-Шенджий тяговая», «Яблоновская-Парфюмерная», «Адыгейская-Шенджий тяговая», «Мартанская-Понежукай» и другие.

Все работы по обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства проводятся в соответствии с планом. Графики ремонтных работ составляются на основе ежегодного анализа состояния объектов, выполненного с учетом результатов технического освидетельствования и диагностики, а также особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет.

Особое внимание энергетики уделяют формированию аварийного запаса оборудования и материалов, проведению тренировок и командно-штабных учений, чтобы в случае технологических нарушений в кратчайшие сроки организовать проведение аварийно-восстановительных работ.

Напомним, своевременный ремонт энергооборудования и нормативное состояние трасс линий электропередачи – это важный этап в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению пиковых нагрузок, залог выполнения обязательств перед потребителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения.