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Александр Новак принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета

Александр Новак принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета

20 июля 2020, 10:40
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ЕАЭС

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Минэнерго , ЕАЭС

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в составе делегации Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Евразийский экономический союз доказал свою способность оперативно реагировать на новые вызовы, отметил в своем выступлении Михаил Мишустин.

«Мы продолжаем работу над проектом Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В целом документ одобрен на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который состоялся 19 мая этого года. Правительствам и Евразийской комиссии поручено доработать ряд положений стратегии и подготовить её уже к принятию на очередной встрече лидеров наших государств – осенью здесь же, в Белоруссии, в Минске», - сообщил он.

Минэнерго России в постоянном режиме сотрудничает по линии энергетики со всеми странами ЕАЭС, подчеркнул Александр Новак по итогам заседания.

“Помимо ежегодной работы по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода нами ведется работа по профилактике чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики. Особо отмечу, что мы вышли на завершающий этап работы по формированию общего электроэнергетического рынка Союза. В то же время активно проходит формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Уверен, что с таким рабочим настроем завершим формирование общих рынков в срок”, - добавил глава Минэнерго России.

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