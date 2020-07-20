Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в составе делегации Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Евразийский экономический союз доказал свою способность оперативно реагировать на новые вызовы, отметил в своем выступлении Михаил Мишустин.

«Мы продолжаем работу над проектом Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В целом документ одобрен на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который состоялся 19 мая этого года. Правительствам и Евразийской комиссии поручено доработать ряд положений стратегии и подготовить её уже к принятию на очередной встрече лидеров наших государств – осенью здесь же, в Белоруссии, в Минске», - сообщил он.

Минэнерго России в постоянном режиме сотрудничает по линии энергетики со всеми странами ЕАЭС, подчеркнул Александр Новак по итогам заседания.