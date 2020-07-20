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20 июля 2020, 10:40
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ЕАЭС
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в составе делегации Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Евразийский экономический союз доказал свою способность оперативно реагировать на новые вызовы, отметил в своем выступлении Михаил Мишустин.
«Мы продолжаем работу над проектом Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В целом документ одобрен на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который состоялся 19 мая этого года. Правительствам и Евразийской комиссии поручено доработать ряд положений стратегии и подготовить её уже к принятию на очередной встрече лидеров наших государств – осенью здесь же, в Белоруссии, в Минске», - сообщил он.
Минэнерго России в постоянном режиме сотрудничает по линии энергетики со всеми странами ЕАЭС, подчеркнул Александр Новак по итогам заседания.
“Помимо ежегодной работы по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода нами ведется работа по профилактике чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики. Особо отмечу, что мы вышли на завершающий этап работы по формированию общего электроэнергетического рынка Союза. В то же время активно проходит формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Уверен, что с таким рабочим настроем завершим формирование общих рынков в срок”, - добавил глава Минэнерго России.
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