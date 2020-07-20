В России экранопланы — летательные аппараты на динамической воздушной подушке — разрабатывались с середины прошлого века. Изначально они предназначались для военных целей — переброски десанта или нанесения ракетных ударов. В постсоветское время разрабатывались проекты грузовых экранопланов. Инженеры Политеха продолжили эту традицию — они создали беспилотный экраноплан, развивающий скорость до 170 км/ч и способный перевозить до 100 кг груза. Смешанная система питания позволяет ему неделями не возвращаться на базу для зарядки.

В основе конструкции экранопланов лежит использование эффекта аэродинамического экрана. Они могут подниматься в воздух на относительно небольшую высоту и могут быстро — со скоростью 200-600 км/час — перемещаться над водой или сушей, объединяя лучше качества судна и самолета.

Разработанный специалистами петербургского Политеха (СПбПУ) под руководством Алексея Майстро экраноплан «Шторм-600» — это автономный аппарат с интеллектуальной системой управления, GPS-навигацией, радаром и лидаром для предотвращения столкновений. В длину он достигает 6 метров, в ширину — 2,5 м, грузоподъемность — 100 кг.

Энергию для его электромоторов поставляют солнечные панели мощностью 2,4 кВт, размещенные на верхней стороне крыла. Он оснащен аккумуляторами, водородной ячейкой и гибридной ДВС-электрической установкой. Это позволяют аппарату длительное время оставаться в воздухе или плыть в режиме катамарана, не прерывая работу и не возвращаясь на базу для заправки, сообщает New Atlas.

«Однажды лодка плавала без остановки в течение шести дней. Она прошла бы и больше, но мы прервали тестирование, у нас не было задачи установить рекорд», — рассказал Майстро.

К преимуществам изобретения относится и его скорость. Сейчас возможности экраноплана позволяют ему разгоняться до 170 км/час, но разработчики надеются увеличить этот показатель до 300 км/ч. К тому же, экраноплану не нужна посадочная полоса.

В ближайшие недели «Шторм-600» испытают на Неве. А в дальнейшем его планируют использовать для доставки грузов, патрулирования и съемки местности — благодаря модульной конструкции можно будет установить различное оборудование или разместить на борту небольшой воздушный или подводный дрон, пишет сайт Политеха.