В рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» будет возобновлена программа субсидирования затрат экспортеров, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках. Соответствующее постановление утверждено Правительством Российской Федерации.

Документ предусматривает возможность получения государственной поддержки на сертификацию не только производителем, но и экспортером российской продукции, понесшим соответствующие расходы. При этом субсидия на омологацию продукции может быть получена только производителем - владельцем прав на конструкторскую и (или) техническую документацию на производимую продукцию. В рамках механизма субсидируется 80 процентов затрат на сертификацию и 50 процентов затрат на омологацию.

Конечная цель предоставляемой господдержки - увеличение объема экспортной выручки высокотехнологичной продукции. Субсидия будет предоставляться в соответствии с отраслевыми лимитами, которые распределены следующим образом: машиностроение - 48 процентов; обрабатывающие отрасли - химическая промышленность, металлургия и лесопромышленный комплекс - 45 процентов; прочие отрасли промышленности, в том числе фармацевтическая и легкая - 7 процентов. При этом Постановлением предусмотрен четкий показатель эффективности: через три года объем экспорта должен быть в 10 раз больше, чем сумма полученной субсидии

- прокомментировал Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Кроме того, постановление предусматривает механизм ранжирования получателей государственной поддержки в зависимости от значений результативности использования средств субсидии.