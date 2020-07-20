 
Цифровая революция

К проекту "цифровой" ЛЭП в Карелии подключились дроны

«Россети Северо-Запад» продолжают внедрение интеллектуальных систем мониторинга сети. Протестирован опытный образец роботизированного комплекса, который анализирует состояние провода и фиксирует отклонения от нормы. С помощью дронов специалисты могут оперативно получать данные о состоянии ЛЭП и принимать меры для предотвращения аварий.

Аппаратура, установленная на беспилотнике, фокусируется на самых мелких деталях оборудования. Это очередной этап проекта «Цифровая воздушная линия электропередачи 110 кВ». Вначале на ЛЭП между Лахденпохским и Сортавальским районами были установлены «умные» датчики, которые в онлайн-режиме передают параметры сети и реагируют на изменения окружающей среды. На следующем этапе планируется применение технологий 3D-моделирования и систем метеомониторинга. Заключительный этап – тиражирование «цифровой» ЛЭП.

Проект реализуется в соответствии с концепцией «Россетей» «Цифровая трансформация 2030».

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Компания: Россети Северо-Запад

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