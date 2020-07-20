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Модернизация оборудования производственной площадки АО "НП"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

Модернизация оборудования производственной площадки АО НППОДОЛЬСККАБЕЛЬ

20 июля 2020, 10:15
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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В рамках программы модернизации существующего оборудования производственной площадки АО «НП»ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приобрело новое приёмное устройство для доукомплектации экструзионной линии наложения изоляции и оболочек из фторопластов.

Производителем приобретённого оборудования является наш надёжный партнёр ООО "СПКБ Пром". Новое приёмное устройство позволит изготавливать кабельно-проводниковую продукцию с фторопластовыми элементами бóльшими длинами, что отвечает тенденциям современного рынка кабельно-проводниковой продукции. Наше предприятие неизменно продолжает работы направленные на неукоснительное соответствие нашей продукции растущим требованиям заказчика.

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