В рамках программы модернизации существующего оборудования производственной площадки АО «НП»ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приобрело новое приёмное устройство для доукомплектации экструзионной линии наложения изоляции и оболочек из фторопластов.

Производителем приобретённого оборудования является наш надёжный партнёр ООО "СПКБ Пром". Новое приёмное устройство позволит изготавливать кабельно-проводниковую продукцию с фторопластовыми элементами бóльшими длинами, что отвечает тенденциям современного рынка кабельно-проводниковой продукции. Наше предприятие неизменно продолжает работы направленные на неукоснительное соответствие нашей продукции растущим требованиям заказчика.