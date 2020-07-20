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Путин подписал закон, позволяющий получать патенты в электронной форме

Путин подписал закон, позволяющий получать патенты в электронной форме

20 июля 2020, 16:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ЦИФРОВИЗАЦИЯ

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит правообладателям получать патенты в электронной форме, а также при регистрации объектов интеллектуальной собственности прилагать к материалам трехмерные модели. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает возможность выдавать охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение, в электронной форме. При этом возможность получить их на бумажном носителе также будет сохранена.

Кроме того, заявители смогут прилагать к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их трехмерные модели. Речь идет об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и товарных знаках.

В качестве базового внутреннего формата файлов трехмерных моделей будет использован STEP в связи с проработанностью его международного стандарта. Модели будут использоваться Роспатентом исключительно для экспертизы. Закон предусматривает возможность толкования моделей и формул посредством их трехмерных или электронных аналогов.

Подписанный документ будет способствовать сокращению сроков проводимой экспертизы заявленных объектов интеллектуальной собственности и повышению ее качества.

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Компания: ТАСС

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