 
Модернизация

"Россети Ленэнерго" обеспечили дополнительную мощность Морскому техническому университету

Россети Ленэнерго обеспечили дополнительную мощность Морскому техническому университету

20 июля 2020, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») выделила 959 кВт дополнительной мощности для технологического присоединения зданий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ).

Источник питания – ПС 110 кВ «Кораблестроительный институт». Мощность позволит обеспечить электроэнергией два учебно-лабораторных корпуса и здания студенческих общежитий. Электроснабжение объектов осуществляется с помощью кабельных линий электропередачи 10 кВ.

СПбГМТУ – ведущее учебное заведение страны по подготовке инженеров-специалистов по всему спектру кораблестроительных специальностей. В составе вуза – 9 факультетов и более 50 учебно-научных кафедр.

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Компания: ПАО "Ленэнерго"

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