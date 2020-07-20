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"Россети Северо-Запад" в 2020 году отремонтировали 358 км линий электропередачи

Россети Северо-Запад в 2020 году отремонтировали 358 км линий электропередачи

20 июля 2020, 09:40
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания «Россети Северо-Запад» с начала года отремонтировала 358 километров линий электропередачи 0,4-220 кВ и 623 трансформаторные подстанции.

Большое внимание компания уделяет расчистке просек, чтобы минимизировать количество технологических нарушений из-за падений веток и деревьев на провода. С начала года специалисты расчистили 4,8 тыс. гектаров трасс воздушных линий. Кроме этого, компания расширила 146 гектаров просек.

Большую часть работ (82%) энергетики выполняют своими силами без привлечения подрядных организаций, что обеспечивает экономию средств и сокращение сроков ремонтов. Подрядчики привлекаются к отдельным видам работ на высоковольтном оборудовании.

Ежегодная реализация ремонтной программы – основа для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.

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Компания: Россети Северо-Запад

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