Компания «Россети Северо-Запад» с начала года отремонтировала 358 километров линий электропередачи 0,4-220 кВ и 623 трансформаторные подстанции.

Большое внимание компания уделяет расчистке просек, чтобы минимизировать количество технологических нарушений из-за падений веток и деревьев на провода. С начала года специалисты расчистили 4,8 тыс. гектаров трасс воздушных линий. Кроме этого, компания расширила 146 гектаров просек.

Большую часть работ (82%) энергетики выполняют своими силами без привлечения подрядных организаций, что обеспечивает экономию средств и сокращение сроков ремонтов. Подрядчики привлекаются к отдельным видам работ на высоковольтном оборудовании.

Ежегодная реализация ремонтной программы – основа для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.