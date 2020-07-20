Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей» (Курское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для ввода в работу третьей и четвертой очередей подстанции (ПС) 330 кВ Губкин в рамках реализации проекта ее комплексной реконструкции и технического перевооружения.

Подстанция 330 кВ Губкин ПАО «ФСК ЕЭС» является одним из питающих центров Северного энергорайона Белгородской области, где расположены предприятия АО «Лебединский ГОК», АО «Стойленский ГОК», АО «Комбинат КМАруда».

Завершение реконструкции и ввод оборудования ПС 330 кВ Губкин в работу позволили существенно повысить надежность электроснабжения крупных промышленных потребителей. Согласно проекту комплексной реконструкции, рядом с действующей подстанцией (старая площадка) был построен новый питающий центр (новая площадка) и осуществлен последовательный перевод всех линий электропередачи со старой площадки на новую.

Такое решение позволило выполнить весь комплекс работ без снижения надежности электроснабжения потребителей. При реализации первого этапа реконструкции на новой площадке были построены подстанционные здания и сооружения, установлен один из двух автотрансформаторов мощностью 200 МВА, смонтировано открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ и ОРУ 330 кВ. Также выполнено сооружение заходов существующей линии электропередачи (ВЛ) 330 кВ Губкин – Лебеди с образованием двух новых линий: ВЛ 330 кВ Губкин – Губкин (новая площадка) и ВЛ 330 кВ Губкин (новая площадка) – Лебеди.

В ходе второго этапа реконструкции выполнены установка второго автотрансформатора мощностью 200 МВА и перезавод на новую площадку ВЛ 110 кВ Губкин – Мантурово и ВЛ 110 кВ Губкин – Бекетово, обеспечивающих связь энергосистем Курской и Белгородской областей. Также смонтирована цепь, связывающая ОРУ 110 кВ старой и новой площадок, проведено оснащение оборудования современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики.

В рамках третьего и четвертого этапов реконструкции ПС 330 кВ Губкин для компенсации реактивной мощности введены в работу две батареи статических конденсаторов (БСК) по 52 МВАр, завершен перезавод восьми ВЛ 110 кВ и десяти ВЛ 35 кВ на новую площадку, также выполнен демонтаж старых распределительных устройств 330 и 35 кВ.

В ходе реализации этапов комплексной реконструкции ПС 330 кВ Губкин специалисты Курского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, а также в разработке программы опробования напряжением и ввода оборудования в эксплуатацию. Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы каналы связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов, учитывающие особенности этапов реконструкции, позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.

После реконструкции ПС 330 кВ Губкин по своим характеристикам стала соответствовать требованиям, предъявляемым к подстанциям нового поколения, благодаря установке современного оборудования и средств автоматизации, обеспечивающих реализацию функции автоматизированного дистанционного управления из диспетчерского центра Системного оператора.

ПС 330 кВ Губкин вошла в число более 200 электросетевых объектов ЕЭС России, на которых устанавливаются системы автоматизированного дистанционного управления в соответствии с согласованными с сетевыми организациями планами-графиками. Курское РДУ осуществляет дистанционное управление оборудованием этой подстанции с июня 2018 г., что позволяет повысить надежность работы и качество управления электроэнергетическим режимом Белгородской энергосистемы за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети.

Ведущееся в настоящее время планомерное оснащение всех диспетчерских центров Системного оператора автоматизированными системами производства переключений, а подстанций – современными АСУ ТП, поддерживающими автоматизированное дистанционное управление, является важным практическим шагом к цифровой трансформации энергетики. Использование дистанционного управления и других передовых цифровых технологий в энергетической отрасли позволяет получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими процессами объектов электроэнергетики и ЕЭС России в целом.