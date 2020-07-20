19 июля на Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200.

В реактор загружена первая топливная сборка. Всего будут последовательно загружены 163 тепловыделяющих сборки с ядерным топливом. Топливо было изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

«Начало операций по физическому пуску фактически означает, что все работы, связанные с сооружением блока, закончены. Сегодня это самое важное оборудование блока получило статус «ядерной энергетической установки», а атомщики приняли на себя ответственность за безопасную работу блока на долгие годы вперед», - отметил генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») Андрей Петров.

Этап «физический пуск» в среднем занимает около двух месяцев. По окончании загрузки топлива, реактор будет выведен на т.н. минимально-контролируемый уровень мощности (до 1%), чтобы подтвердить корректность загрузки топлива и убедиться в безопасности протекания физических процессов в нем. На этом этапе – приборы впервые в истории энергоблока зафиксируют реакцию деления ядер урана. Образно говоря, реактор из сложной металлической конструкции превратится в полноценную ядерную установку.

«Физпуск – это только первый шаг, впереди у нас – долгий путь: уже этой осенью мы подключим блок к сети и выработаем первые киловатт*часы электроэнергии, поэтапно осваивая уровни мощности реактора до 100%. При этом мы будем выполнять сотни тестирований для подтверждения надежной и безопасной работы всех технологических систем и системы безопасности блока, чтобы уже в начале 2021 года ввести новый блок в промышленную эксплуатацию», - отметил директор ЛАЭС Владимир Перегуда.

Физический пуск нового энергоблока ВВЭР-1200 ЛАЭС продлится до сентября. Далее последуют: энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование энергоблока. Все пусковые операции до момента сдачи блока в промышленную эксплуатацию продлятся около 9 месяцев. Ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Он будет означать, что парк Концерна «Росэнергоатом» из блоков поколения «3+» расширится до 4-х.

Новый энергоблок ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС заместит мощность энергоблока №2 с реактором типа РБМК-1000, который после 45 лет службы будет окончательно остановлен в конце текущего года. Синхронизация процесса вводимых и выводимых блоков — это жизненно важный для Ленинградской области процесс и гарантия энергетической и экономической стабильности.

Блоки Ленинградской АЭС поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200 – это инновационный проект, созданный на базе технологии, которая с одной стороны опирается на проверенные временем технические решения, а с другой – на все самые новые наработки в области эффективной эксплуатации и безопасности. Проект ВВЭР-1200 отвечает всем самым современным международным требованиям в области безопасности.

Проект ВВЭР-1200 по сравнению с традиционными энергоблоками такого же типа обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, мощность реакторной установки по сравнению с предыдущим поколением (ВВЭР-1000) выросла на 20 %, количество персонала уменьшено на 30-40 %, проектный срок службы основного оборудования увеличен в 2 раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Заказчик-застройщик проекта сооружения энергоблоков ЛАЭС-2 - Концерн «Росэнергоатом»; Генпроектировщик - Группа компаний ASE, (инжиниринговый дивизион «Росатома»), генподрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».