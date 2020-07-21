"Томсккабель", КЭАЗ и победитель RusCableQuest 2020
21 июля 2020, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика Атомная промышленность Нефтегазовая промышленность
Международная ассоциация «Глобальная энергия» представила список из 15 кандидатов, которые вошли в шорт-лист претендентов на получение Международной энергетической премии, проводимой ассоциацией, в 2020 году.
В шорт-лист премии «Глобальная энергия -2020» вошли ученые из США, Китая, Германии, Италии, Австралии, Японии, Греции и Дании. Победители будут объявлены 8 сентября по итогам закрытого заседания Международного комитета ассоциации «Глобальная энергия».
Всего было подано 233 представления из 20 стран мира, при этом количество уникальных заявок на номинантов составило 78. В 2019 году было подано 39 представлений на ученых из 12 стран.
С 2019 года премия вручается по трем номинациям: «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии».
В этот раз представления по номинациям поступили примерно в одинаковом количестве: «Нетрадиционная энергетика» - 29, «Традиционная энергетика» - 27. Еще 22 представления поступили по номинации «Новые способы применения энергии».
В итоге шорт-лист премии «Глобальная энергия - 2020» выглядит следующим образом:
Справка о премии «Глобальная энергия»:
Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» – это награда за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки в области энергетики, которые содействуют повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества.
Премия «Глобальная энергия» стимулирует развитие энергетики как науки и демонстрирует важность международного энергетического сотрудничества, а также государственных и частных инвестиций в сфере энергообеспечения, энергосбережения и энергобезопасности на планете.
Согласно данным Международной обсерватории IREG, премия «Глобальная энергия» входит в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград.
С 2003 года лауреатами премии уже стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии.
Премиальный фонд составляет 39 миллионов рублей.
Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter