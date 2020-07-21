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15 ученых из 8 стран вошли в шорт-лист премии "Глобальная энергия - 2020"

Международная ассоциация «Глобальная энергия» представила список из 15 кандидатов, которые вошли в шорт-лист претендентов на получение Международной энергетической премии, проводимой ассоциацией, в 2020 году. 

В шорт-лист премии «Глобальная энергия -2020» вошли ученые из США, Китая, Германии, Италии, Австралии, Японии, Греции и Дании. Победители будут объявлены 8 сентября по итогам закрытого заседания Международного комитета ассоциации «Глобальная энергия». 

Всего было подано 233 представления из 20 стран мира, при этом количество уникальных заявок на номинантов составило 78. В 2019 году было подано 39 представлений на ученых из 12 стран. 

С 2019 года премия вручается по трем номинациям: «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии». 

В этот раз представления по номинациям поступили примерно в одинаковом количестве: «Нетрадиционная энергетика» - 29, «Традиционная энергетика» - 27. Еще 22  представления поступили по номинации «Новые способы применения энергии».  

В итоге  шорт-лист премии «Глобальная энергия - 2020» выглядит следующим образом:

  1. «Традиционная энергетика»:
    1. Ричард Джей Голдштейн (США) – «Теплоэнергетика»
    2. Демин Ван (Китай) – «Разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов»
    3. Карло Руббиа (Италия) – «Ядерная энергетика»
    4. Чжао Ян Дун (Австралия) – «Электроэнергетика»
    5. Цзинь Лян Хэ (Китай) – «Электроэнергетика»
  2. «Нетрадиционная энергетика»:
    1. Пэйдун Ян (США) – «Возобновляемые источники энергии»
    2. Адольф Гётцбергер (Германия) – «Возобновляемые источники энергии»
    3. Джей Кислинг (США) – «Биоэнергетика»
    4. Пётр Зеленай (США) – «Топливные элементы и водородная энергетика»
    5. Масахиро Ватанабе (Япония) – «Топливные элементы и водородная энергетика»
  3. «Новые способы применения энергии»:
    1. Эли Яблонович (США) – «Эффективное использование энергии»
    2. Николаос Хатциаргириу (Греция) – «Эффективное использование энергии»
    3. Синьгуо Юй (Австралия) – «Эффективное использование энергии»
    4. Эндрю Брюс Холмс (Австралия) – «Новые материалы, применяемые в энергетике»
    5. Хенрик Лунд (Дания) – «Эффективное использование энергии». 

 

Справка о премии «Глобальная энергия»:

Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» – это награда за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки в области энергетики, которые содействуют повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. 

Премия «Глобальная энергия» стимулирует развитие энергетики как науки и демонстрирует важность международного энергетического сотрудничества, а также государственных и частных инвестиций в сфере энергообеспечения, энергосбережения и энергобезопасности на планете.

Согласно данным Международной обсерватории IREG, премия «Глобальная энергия» входит в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград. 

С 2003 года лауреатами премии уже стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. 
Премиальный фонд составляет 39 миллионов рублей.

 

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».

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