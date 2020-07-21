Комплексы по переработке полимеров построят рядом с комплексами по переработке отходов (КПО) в Сергиевом Посаде и Кашире к концу 2021 года. Об этом сообщил журналистам во вторник генеральный директор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

Во вторник в Доме правительства Московской области было заключено соглашение о взаимодействии между ППК "РЭО", компанией "РТ-Инвест" и правительством Подмосковья. Сотрудничество направлено на увеличение мощностей действующих подмосковных комплексов по переработке отходов. Как ранее сообщала пресс-служба РЭО, "Российский экологический оператор" вложит 2,5 млрд рублей в проекты компании "РТ-Инвест" по сортировке отходов в Московской области, а также строительство заводов по переработке полимеров.

"Каждый комплекс, который будет перерабатывать 100 тыс. т, а всего таких комплексов мы сегодня будем строить два в соответствии с соглашением, стоят порядка 2,7 млрд рублей. В будущем потребуется инвестиций порядка 30-40 млрд [рублей] для того, чтобы построить такие комплексы рядом со всеми крупными КПО, которые строятся на территории Московской области и в других городах тоже. <...> Инвестиции уже пойдут в этом году, и по 100 тыс. т мы построим к концу 2021 года", - сказал Шипелов.

Он добавил, что первые два завода по переработке полимеров будут построены рядом с КПО в Сергиевом Посаде и Кашире.

"К сожалению, сегодня вторсырье практически все увозится из региона и перерабатывается таким полукустарным способом. Подписанное соглашение позволяет нам прийти к следующему очень важному шагу - промышленному извлечению и глубокой переработке сырья. <...> Фактически на каждом КПО мы создаем мощности по производству экспортоориентированного сырья, то есть он будет потребляться и в России, и за рубежом", - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Как напомнил Хромушин, в настоящее время в Подмосковье закрыты 29 из 39 полигонов. До конца года планируется закрыть оставшиеся 10.

О заключении соглашения

Согласно данным пресс-службы "РТ-Инвест", вхождение РЭО в капитал компании позволит привлечь финансирование на более выгодных условиях, чем в банках, и минимизировать тарифы для этих объектов. В рамках подписанного соглашения на комплексе по переработке отходов (КПО) "Север" в Сергиевом Посаде планируется увеличить мощности по переработке отходов на 600 тыс. т в год, по компостированию отходов - примерно на 180 тыс. т в год. Кроме того, аналогичные расширения планируются на КПО "Юг" и "Дон" в Коломне и Кашире.

В пресс-службе компании отметили, что к 2023 году компания "РТ-Инвест" планирует создать отрасль по переработке полимеров с общим объемом инвестиций около 50 млрд рублей. Благодаря этому будет создано более 3,5 тыс. рабочих мест.