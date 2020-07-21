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Энергетики компании "Россети Московский регион" выдадут 2,45 МВт мощности станции МЦД "Печатники"

Энергетики компании Россети Московский регион выдадут 2,45 МВт мощности станции МЦД Печатники

21 июля 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики компании «Россети Московский регион» выполняют строительно-монтажные работы по технологическому присоединению к сетям станции МЦД-2 «Печатники». Новый остановочный пункт улучшит транспортную доступность трёх московских районов – Печатники, Текстильщики, Люблино – и станет частью транспортно-пересадочного узла с одноименным названием. Его открытие запланировано на конец этого года и позволит пассажирам выстраивать альтернативные маршруты и существенно экономить время в пути.

Энергетики Комплекса городского хозяйства выполнят для электроснабжения остановочного пункта «Печатники» строительство двух кабельных линий 10 кВ из сшитого  полиэтилена общей протяженностью 3,2 км. Более половины трассы, которая проходит в стесненных городских условиях, в местах пересечения с автомобильными дорогами прокладывается методом горизонтально направленного бурения с применением современной спецтехники. В настоящее время пройдено 7 из 9 закрытых участков трассы. Присоединенная мощность составит 2,45 МВт.

«Печатники», как и другие остановочные пункты МЦД, для которых ведут работы «Россети Московский регион», обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии, напряжение будет подано по резервной, не допуская сбоев в работе станций.

В течение 2020-2021 гг. компания «Россети Московский регион» в рамках заключенных договоров выполнит работы по обеспечению электроэнергией ещё нескольких столичных станций МЦД, среди которых «Аминьевское шоссе», «Кокошкино», «Крекшино», «Марьина роща», «Матвеевское», «Минская», «Мичуринец», «Переделкино», «Поклонная», «Сколково», «Ховрино-2». 

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