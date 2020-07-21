Мосгосстройнадзор: в Куркино построят ледовый каток "Сталкер"

Выдано разрешение на строительство ледового катка «Сталкер» на северо-западе Москвы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Объект возведут на Машкинском шоссе, вл. 23 (СЗАО, Куркино) за счет инвестора. Застройщиком выступает АНО «Хоккейный клуб «Сталкер».

«Разрешение на строительство позволит инвестору приступить к работам. Срок действия разрешения – до 20 июня 2022 года», – сказал Олег Антосенко.

Двухэтажный ледовый каток площадью 10,4 тыс. кв. метров предназначен для тренировок по хоккею с шайбой, фигурному катанию, хореографическим занятиям, общефизической подготовке и командным играм (мини-футбол, баскетбол, настольный теннис). В спорткомплексе оборудуют большое и малое ледовые поля размером 28х60 метров и 28х56 метров, залы общей физической подготовки и для хореографических занятий, медиацентр, кафе на 44 места, магазин спортивных товаров, атрибутики и сувениров, музейно-выставочное пространство, а также медкабинет, раздевальные с санузлами и душевыми, тренерские, помещения для сушки и хранения спортивной одежды, заточки коньков и ремонта инвентаря, пункт выдачи коньков. Для большого ледового поля предусмотрен балкон для обзора сверху.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят: устроят проезды и тротуары с газонами, появятся скамейки и урны, организуют две парковки на 100 машино-мест. Кроме того, для защиты от внешней среды установят 374-метровый шумозащитный экран.