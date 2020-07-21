Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проектной документации на отработку запасов Сырадасайского каменноугольного месторождения в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Сырадасайская перспективная площадь Западно-Таймырского угленосного района - один из крупнейших источников особо ценных коксующихся углей в России, наряду с Эльгинским угольным месторождением в Якутии и Элегестским в Тыве. Запасы Сырадасайского месторождения, поставленные на государственный учет в 2008 году, составляют около 5,7 млрд тонн и относятся преимущественно к жирным маркам угля (2Ж) - наиболее ценным для коксования и использования в металлургической промышленности. Лицензия на разработку месторождения принадлежит ООО «Северная Звезда», входящему в состав международной корпорации AEON. В апреле 2019 года между Сбербанком России и AEON было заключено соглашение по развитию Сырадасайского месторождения, включая создание угольного разреза мощностью 10 млн тонн в год.

Инженерные изыскания, по результатам рассмотрения которых выдано положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, проводились с целью подготовки к строительству карьера и сопутствующей инфраструктуры для первоочередной отработки запасов в пределах участка «Юго-Западный» - самого крупного и наиболее благоприятного для угледобычи открытым способом в лицензионных границах Сырадасайского месторождения.

Территория изысканий расположена в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, в 56 км от восточного побережья Енисейского залива и в 105-120 км от поселка Диксон. На проектируемой площадке угольного разреза планируется размещение карьерной выемки, трех отвалов вскрышных пород - площадью 523,8 га, 402,7 га и 160,0 га, а также перегрузочного пункта угля, очистных и иных сооружений, необходимых для обеспечения добычи угля открытым способом.

Проектировщик – ООО «Институт инженерных исследований».

Фото: EPA