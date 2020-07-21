 
Модернизация

На энергоблоках Балаковской АЭС модернизировали систему безопасности реакторных установок

На энергоблоках Балаковской АЭС модернизировали систему безопасности реакторных установок

21 июля 2020, 11:44
Рубрика: Модернизация
Метки: БАЛАКОВСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 

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На Балаковской АЭС завершилась модернизация системы безопасности реакторных установок энергоблоков №1 и №2. Это мероприятие позволит исключить ложное срабатывание системы безопасности, которая предназначена для поддержания надежного состояния оборудования атомной станции.

Ложное срабатывание систем защиты безопасности энергоблока, как правило, происходит без реальной нештатной ситуации, а лишь по причине сбоя оборудования этих систем. И это может привести к останову энергоблока. 

«На трубопроводах каждого из трех действующих каналов системы безопасности энергоблока мы установили обратные клапаны нового образца, - поясняет Андрей Маркин, начальник реакторного цеха №1 Балаковской АЭС. – Теперь, в случае повреждения трубопровода или отказа оборудования, если произойдет утечка сжатого воздуха, один из каналов безопасности автоматически отсекается от двух оставшихся в работе. Таким образом параметры сжатого воздуха в этих двух каналах остаются неизменными. А в поврежденном канале давление восстанавливается – благодаря перемычкам и за счёт работы компрессоров. Это обеспечит бесперебойную работу энергоблока».

Аналогичная техническая операция в ноябре 2020 года будет проведена и на реакторной установке четвертого энергоблока атомной станции.

Ежегодно на Балаковской АЭС на проведение модернизационных работ выделяется около 3 млрд рублей. Только в 2019 году в ходе планово-предупредительных ремонтов на энергоблоках модернизировано более 2300 единиц оборудования. 

Совершенствование технологических процессов и обновление оборудования в процессе модернизации направлено на непрерывное совершенствование надежной и безопасной эксплуатации Балаковской АЭС.

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