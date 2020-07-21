Реставрацию Башни Олафа в Выборге продолжат на 143 млн рублей

Комплексный ремонт и реставрацию Башни Олафа 16 века на Замковом острове в Выборге планируют закончить в 2022 году, сообщает RosTender.info.

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила тендер на завершение ремонтно-реставрационных работ и приспособление памятника к современному использованию. С победителем готовы заключить контракт на 142,7 млн рублей. К участию в тендере допускают только компании, обладающие лицензией Минкультуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Заявки на участие принимают до 11 августа, 18 августа будут подведены итоги тендера.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет завершить реставрацию в ноябре 2022 года. Ему предстоит отреставрировать кирпичную кладку, гранитные стены и лестницы, отреставрировать и приспособить для современного использования лестницы и полы, завершить установку лифта, смонтировать музейное оборудование, установить архитектурное освещение фасада и провести инженерные коммуникации.

Башня Олафа входит в Комплекс крепостных построек и сооружений на Замковом острове, построенных в XIII-XIX веках. Башня является наиболее древним сооружением замка. Нижние ярусы башни начаты постройкой предположительно в 1293 году, современный вид башня приобрела в 1561-1564 годах.



