17 июля 2020 года компания «Россети Московский регион» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-03. Ставка купона по облигациям «Россети Московский регион» в объеме 5 млрд рублей составила 5,55% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года, срок обращения облигаций составляет 5 лет.

В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен несколько раз с первоначального уровня 5,60% – 5,75% до 5,55 – 5,60%. Размещение прошло по нижней границе финального диапазона. Выпуск привлек широкий круг инвесторов, в том числе в выпуске приняли участие институциональные инвесторы и физические лица. По итогам сбора книги заявок сформировалась двукратная переподписка.

«Текущая рыночная конъюнктура далека от идеальной. Несмотря на снижение аппетита к риску у инвесторов на фоне увеличения плана заимствования Минфином РФ, мы смогли реализовать успешную сделку и обновили свой минимальный уровень по привлечению заемных средств на рынке долгового капитала. Размещая облигации по таким ценовым параметрам, мы не только диверсифицируем долговой портфель Группы по инструментам заимствования, но и показываем существенную экономию на процентных расходах», - прокомментировал результаты размещения облигаций заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети» Павел Гребцов.

«Мы благодарим инвесторов за доверие и высокую степень оценки кредитного качества «Россети Московский регион». Слаженная и эффективная работа с материнской компанией «Россети» и пула банков-организаторов позволили нам, несмотря на достаточно волатильный рынок, достичь исторически минимальной ставки купона среди МРСК по сопоставимым выпускам облигаций», - прокомментировал Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению «Россети Московский регион» Владимир Мясников.

Организаторами сделки «Россети Московский регион» выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Размещение биржевых облигаций запланировано на 22 июля 2020 года на Московской Бирже. Денежные средства от размещения планируется направить на рефинансирование текущих обязательств.